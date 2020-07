Thea Crudi, fidanzata di Yari Power?/ Dopo la furia di Al Bano, “dolce” meditazione..

Bella come il sole, bionda e con gli occhi profondi tanto da perdercisi dentro, questo è Thea Crudi, la donna che ha conquistato le vette italiane con al fianco Yari Power. Proprio il figlio di Al Bano e Romina Power appare spesso in compagnia di quella che ama definirsi “un’artista multidimensionale, cantante olistica italo-finlandese con formazione jazzistica internazionale, ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, maestra di Mantra e meditazione”, ma ci sarà qualcosa di più tra loro? Basta guardare i loro profili Instagram per capire subito che la loro unione è molto spirituale e musicale ma in molti adesso si chiedono, oltre a quello che vediamo c’è qualcosa di più? Thea Crudi può definirsi la neo fidanzata di Yari Power? Al momento la domanda è destinata a rimanere senza risposte soprattutto perché entrambi si limitano a parlare molto del luogo dove si sono ritrovati per fare musica insieme ad un passo dal cielo e lei si è limitata a commentare: “Happy sul Monte Epomeo!

Vedi le mie stories per sapere che cos’è e perché è così speciale”.

YARI CARRISI FIDANZATO CON THEA CRUDI?

Dall’altra parte anche Yari Power non si è spinto molto oltre pubblicando su Instagram e nelle sue storie una serie di immagini girate proprio sul Monte Epomeo insieme a Thea Crudi lasciando sullo sfondo proprio la voce della maestra di Mantra e scrivendo: “Thea canta i mantra sul Monte Epomeo, Ischia… Una delle porte per Agartha, terra degli esseri avanzati”. Nessuna coccola, niente baci ma, soprattutto, nessun indizio che lasci pensare ad una nuova storia d’amore ma sicuramente il gossip è già pazzo della nuova presunta coppia soprattutto dopo la presunta furia di Al Bano per il “cambio” cognome che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi…



