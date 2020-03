Theo Hernandez via dal Milan?/ Calciomercato: in bilico se Maldini lascia

Theo Hernandez in bilico? Questa ipotesi di calciomercato non fa per nulla piacere al Milan, ma la situazione dei rossoneri è ancora più complicata di quella di ogni altra squadra di calcio in questo periodo, di conseguenza i tifosi devono fare i conti con la possibilità che Theo Hernandez lasci il Milan a fine stagione, a causa delle turbolenze societarie. Ne parla il numero di Tuttosport in edicola oggi, che basa la sua analisi innanzitutto sul fatto che l’esterno francese non stia vivendo un momento particolarmente felice. Theo Hernandez è stato per mesi la più bella notizia della stagione del Milan, prima del ritorno di Zlatan Ibrahimovic e della grande crescita di rendimento di Ante Rebic da metà gennaio in poi. Nelle ultime settimane, però, il suo rendimento è calato vistosamente: Tuttosport ipotizza dunque che l’atteggiamento in campo sia figlio anche delle vicende societarie che agitano l’ambiente Milan in questo periodo.

THEO HERNANDEZ VIA DAL MILAN? IL RUOLO DI MALDINI

L’allontanamento di un punto di riferimento fondamentale come Zvone Boban ha colpito Theo Hernandez come altri giocatori e un eventuale separazione anche da Paolo Maldini peggiorerebbe ulteriormente la situazione per il francese, visto che proprio Maldini era il suo idolo e calciatore di riferimento fin da bambino e d’altronde è stato proprio lo storico ex capitano rossonero a volere Theo Hernandez al Milan. Insomma, senza Maldini non ci sarebbe più il motivo principale della permanenza in rossonero del francese. Inoltre, proprio il suo ottimo rendimento per gran parte della stagione potrebbe attirare l’attenzione e se il Milan non dovesse qualificarsi per le Coppe (magari nemmeno in Europa League) resistere a corteggiatori blasonati potrebbe essere difficile. Bisognerà dunque stare molto attenti a quello che succederà nelle prossime sdettimane al Milan, sia fuori dal campo sia (si spera presto) quando si potrà finalmente tornare a giocare, per determinare il futuro di Theo Hernandez.

