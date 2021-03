Theodora Bugel, moglie Roberto Ciufoli/ “Fecondazione assistita per avere Romeo..”

Theodora Bugel è la donna che ha rubato il cuore al neo naufrago Roberto Ciufoli. L’attore è pronto a lasciarsi andare a questa nuova esperienza ma, intanto, il gossip impazza alla ricerca di qualche notizia in più sulla moglie di cui si sa davvero poco nonostante siano anni ormai che sta al suo fianco. La vita privata dell’attore, comico e regista italiano si nasconde dietro un velo di riservatezza così come fa la moglie di cui non conosciamo nemmeno l’anno di nascita. Quello che è certo è che vanta origini francesi e che nella vita non si occupa di spettacolo bensì della sua professione di arredatrice e imprenditrice. E la sua vita privata insieme a Roberto Ciufoli? Sembra che i due vivano a Roma e che hanno convissuto sette anni prima di sposarsi.

Theodora Bugel, chi è la moglie di Roberto Ciufoli

Lo stesso Roberto Ciufoli ha svelato al settimanale Di Tutto il dietro le quinte del suo matrimonio: “Perchè non festeggiamo la crisi del settimo anno con un bel matrimonio? E così è stato!”. Ospite a Domenica Live, invece Theodora Bugel ha raccontato che il segreto del loro rapporto felice è il fatto che per via delle sue origini francesi non capisce tutto quello che dice il marito. La loro bella famiglia si è allargata nell’agosto del 2016 quando è arrivato il loro primogenito, Romeo. La stessa signora Ciufoli ha poi spiegato che per avere suo figlio è ricorsa alla fecondazione assistita in Spagna. La coppia per anni ha tentato di avere un figlio, riuscendo solo all’ultimo a realizzare il loro sogno, un percorso che hanno definito lungo e difficile tanto da non volerne nemmeno parlare, lo faranno con l’occasione dell’Isola dei Famosi 2021?

