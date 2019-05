Theresa May dimissioni “Lascio il 7 giugno”/ Addio in lacrime “Servito Paese che amo”

Il primo ministro britannico Theresa May ha annunciato oggi le sue dimissioni. Schiacciata dalle intense pressioni del suo stesso partito, ha scelto il 7 giugno come giorno in cui si farà da parte, chiudendo così la sua turbolenta premiership triennale. L’annuncio è arrivato dopo una riunione con Graham Brady, presidente del Comitato 1922, a cui spetta il coordinamento interno dei parlamentari Tory. Dopo aver fallito i tentativi di far passare l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, May ha ammesso di non essere riuscita a portare a compimento la Brexit, ma ha assicurato di aver fatto tutto il possibile per convincere i parlamentari a trovare un accordo a riguardo. Ora i due favoriti all’interno del partito per sostituirla sono Andrea Laeadsom, che si occupava dei lavori parlamentari e che in settimana ha annunciato le dimissioni, e l’ex ministro degli Esteri già sindaco di Londra Boris Johnson, entrambi convinti sostenitori di una Brexit dura e senza compromessi con l’Ue.

THERESA MAY DIMISSIONI “LASCIO IL 7 GIUGNO”

«Lascio il 7 giugno, ho già parlato con la regina», ha dichiarato la premier britannica Theresa May annunciando le dimissioni dopo mesi di dibattito sulla Brexit. «È motivo di profondo rammarico non essere riuscita a completare la Brexit, ma sono orgogliosa dei progressi fatti negli ultimi anni. So che possiamo farcela e che il partito Conservatore possa rinnovarsi», ha aggiunto nel suo discorso. Ma lo ha terminato in lacrime: «Ho servito il Paese che amo». Nelle prossime settimane sarà eletto il suo successore alla guida dei Tory, poi dovrà subentrarle come primo ministro a Downing Street. Stando a quanto riferito da fonti di governo alla BBC, Theresa May dovrebbe anche fissare un calendario per avviare le procedure di nomina del suo successore, probabilmente il prossimo 10 giugno, dopo la visita nel Regno Unito di Donald Trump. Il presidente americano è atteso infatti il 3 giugno. Le indiscrezioni facevano riferimento al 10 giugno, ma le dimissioni verranno formalizzate tre giorni prima. Invece sono previsti tempi un po’ lunghi per la scelta del nuovo leader Tory: la procedura di nomina automatica a premier potrebbe durare anche fino a sei settimane.

“It is in the best interests of the country for a new prime minister to lead” UK Prime Minister Theresa May announces she will resign on Friday 7 June Live updates: https://t.co/uYam3l51Iz pic.twitter.com/Y35iYJPvef — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 24 maggio 2019





