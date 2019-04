BREXIT, BOCCIATI TUTTI I PIANI ALTERNATIVI/ May spera: ma il No Deal è più vicino

Quello di Theresa May no. Ma i piani alternativi alla Brexit neanche. Questo, in estrema sintesi, quanto emerso dagli “indicative votes” che il Parlamento britannico ha bocciato nella giornata di ieri. Un bilancio che getta ancora più incertezza, se possibile, sul destino di un Regno Unito che non ha ancora deciso quale futuro intraprendere. Quattro le proposte alternative al disegno della premier May affossate a Westminster: quella che prevede la permanenza dell’Uk nell’unione doganale, la permanenza nel mercato unico in stile Norvegia, un secondo referendum su un qualsiasi piano approvato dal Parlamento e un ulteriore rinvio della Brexit per scongiurare il No Deal. L’ipotesi di un mancato accordo, però, adesso si fa strada in maniera quasi inesorabile: come riportato da La Repubblica, sarebbero decine i parlamentari tentati dal tagliare definitivamente il cordone con Bruxelles, piuttosto che andare a votare di nuovo alle elezioni Europee.

BREXIT, BOCCIATI TUTTI I PIANI ALTERNATIVI

Chi tira un sospiro di sollievo vista la mancata approvazione degli “indicative votes” è Theresa May. Per quanto le votazioni non fossero vincolanti, per la premier sarebbe stato di fatto impossibile ignorare la presenza di un Parlamento d’accordo su una soluzione alternativa alla sua. Il primo ministro britannico può invece ancora sperare di imporre la propria intesa, per quanto ci sia un manipolo di irriducibili, tra alleati unionisti nordirlandesi e una ventina di ribelli conservatori, che sul punto non cambieranno mai idea a meno di un miracolo e rappresentano un ostacolo di fatto insormontabile sul cammino della May. Oggi la premier affronterà un consiglio dei ministri fiume: cinque ore anziché le canoniche 2 o tre. La scadenza del 12 aprile, entro cui il Regno Unito dovrà decidere cosa fare, si avvicina: il piano della May, secondo quanto riferito dal ministro per la Brexit, Steve Barclay, dovrebbe tornare alla carica proprio in questi giorni. Mercoledì prossimo potrebbe toccare nuovamente agli “indicative votes”. Le alternative sono sempre meno: l’Ue è disposta a concedere un ulteriore rinvio solo in caso di nuove elezioni o secondo referendum, e il temuto No Deal sembra sempre più vicino…

