Thessa Lacovich, fidanzata Locatelli/ Manuel alla Juventus: “Fiera di te amore mio”

Questo pomeriggio abbiamo assistito alla presentazione di Manuel Locatelli come nuovo giocatore della Juventus e in prima fila alla conferenza stampa a Torino non poteva mancare Thessa Lacovich, fidanzata del calciatore, fresco bianconero. Come ben vediamo dai social, i due sono inseparabili e certo Thessa non poteva mancare a sostenere e incoraggiare il fidanzato Manuel, in un giorno così speciale come è quello di oggi, con la prima conferenza in bianconero del centrocampista: i due sono super affiatati e innamorati, sempre al fianco l’uno dell’altra. Ne sono testimonianza anche le tante foto, i reciproci commenti e i post sui i profili social dei due: è solo di poco fa un bel post sul profilo Instagram di Thessa che ritrae la bella coppia alla conferenza stampa, abbracciati, che tengono assieme la nuova maglia bianconera di Manuel. Al fianco solo due cuori, bianco e nero e la scritta Juventus, sotto la quale subito l’affettuoso fidanzato ha commentato “Un nuovo inizio. Insieme .❤️”.

THESSA LACOVICH, FIDANZATA LOCATELLI: LA COPPIA È SUPER AFFIATATA!

Presentato Manuel Locatelli come nuovo giocatore della Juventus, dunque oggi i riflettori si sono posati anche sulla sua fidanzata Thessa Lacovich, ragazza di origine costaricane, che da 4 anni fa ormai coppia fissa con il centrocampista ex Sassuolo. Come abbiamo accennato prima, i due sono molto attivi sui social dove sempre siamo mostrano affettuosi e super affiatati. In questo giorni sul profilo Instagram di Thessa poi abbiamo potuto seguire tutti i passaggi dell‘approdo del fidanzato alla Juventus: dal momento dell’annuncio ufficiale, arrivato solo ieri (e rivelato con una foto che li vede assieme, abbracciati al fianco il singolo della società Juventina) fino al primo giro allo Juventus Stadium e alla conferenza stampa di oggi, che Thessa ha seguito in prima fila, come dimostrano le sue Instagram stories. Il tutto corredato da cuori e commenti molto dolci come “sono fiera di te amore mio”: insomma, la coppia, sbarcata a Torino, appare più innamorata che mai, per la felicità dei loro tanti fan e seguaci.

