Thiago Alcantara alla Juventus?/ Calciomercato news: spunta lo scambio col Bayern

La Vecchia Signora si conferma attivissima nel calciomercato di gennaio e la dirigenza bianconera è pronta a dare un altro innesto di valore a Sarri dopo il colpaccio Kulusevski. Ecco che allora il prossimo affare potrebbe essere quello di Thiago Alcantara alla Juventus, magari proprio per questa finestra di contrattazioni di gennaio, aperta solo da pochissimo. Le ultime voci di calciomercato che ci arrivano da più parti infatti ci raccontano con ottimismo questo possibile affare tra la Vecchia signora e il Bayern Monaco, che avrebbe a centro proprio centrocampista, che non appare certo tra gli intoccabili nello spogliatoio bavarese, secondo il quotidiano Tuttosport.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, POSSIBILE LO SCAMBIO CON EMRE CAN?

A rendere poi ancor più probabile l’approdo di Thiago Alcantara alla Juventus già nelle prossime settimane è il possibile scambio che si attuerebbe tra lo spagnolo ed Emre Can, da tempo visto tra i partenti di Vinovo. Sono poi noti i buoni rapporti tra la dirigenza bianconera e quella bavarese e dunque vi è grande ottimismo per la chiusura di questa trattativa. Va infine aggiunto che nel contempo si è davvero raffreddata la pista che avrebbe portato proprio Emre Can via a Torino ma in in direzione Psg, tramite lo scambio con Paredes. Solo pochi giorni fa infatti lo stesso allenatore dei parigini Tuchel ha pubblicamente bloccato la partenza dell’argentino. Ecco che però è subito spuntata l’alternativa per la Juventus.

