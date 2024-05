Thiago Motta nuovo allenatore Juventus/ Cosa manca ancora per chiudere il contratto? (31 maggio 2024)

Manca sempre meno all’accordo tra la Juventus e Thiago Motta con l’ex allenatore del Bologna pronto a prendere le redini del progetto dei bianconeri. Il successore di Massimiliano Allegri è stato trovato nella figura di un giovane allenatore agli antipodi del calcio espresso negli ultimi tre anni. Il miracolo sportivo compiuto alla giuda del Bologna ha convinto la dirigenza juventina a puntare su Motta e dargli la grande opportunità di allenare un top club. Giuntoli sta lavorando per limare gli ultimi dettagli e portare Thiago Motta ufficialmente sulla panchina bianconera. Le distanze più importanti riguardano la proposta economica del contratto con la Juventus. Thiago Motta chiede 5 milioni di euro netti all’anno più 1,5 milioni per il suo staff. La Juventus risponde con una proposta da 3,5 all’allenatore più 1,5 milioni allo staff ma, nei prossimi giorni, è atteso un incontro tra Giuntoli e Motta per limare queste distanze ed ufficializzare la trattativa.

JUVENTUS, THIAGO MOTTA NUOVO ALLENATORE: COME CAMBIA IL CALCIOMERCATO?

Nonostante la distanza economica, però, i tifosi bianconeri possono dormire sogni tranquilli perché la trattativa con Thiago Motta sembra essere sui binari giusti e pronta a chiudersi. L’ex PSG sarà chiamato a guidare la Juventus nel ritorno in Champions League e avrà un ruolo centrale anche sulle scelte di calciomercato così da stabilire un progetto di crescita basato sui giocatori giovani. Sarà molto interessante anche il discorso che riguarda la Juventus U23 con Thiago Motta che potrebbe trovare giocatori importanti per il suo calcio basato su grande intensità e compattezza. Giuntoli è pronto a chiudere la trattativa di calciomercato e si presenterà da Thiago Motta nei prossimi giorni con la volontà di trovare un accordo. Dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore, Giuntoli sarà chiamato ad operare sul calciomercato per creare una Juventus competitiva e di grande prospettiva. Il ruolo di Motta sarà fondamentale in una Juventus che ha disperato bisogno di rinnovarsi.











