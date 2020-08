Thiago Silva alla Fiorentina?/ Calciomercato: affare vicino, ingaggio da 4 mln+bonus

Sono indiscrezioni di calciomercato per la Fiorentina, che pare prossima a portare in viola un big come è Thiago Silva, difensore brasiliano classe 1984, in partenza dal Psg a fine stagione e proprio in questi giorni impegnato a Lisbona per la finale di Champions League. E’ questa la bomba che ha lanciato questa mattina il Corriere dello sport, secondo cui il giocatore, che in passato ha pure vestito la maglia del Milan (a cui è stato nuovamente accostato di recente) sarebbe vicino a stringere un accordo con il club Viola per il suo ritorno in Serie A. Ma non solo: pure sarebbero noti i primi dettagli della bozza di contratto che legherebbe Thiago Silva alla Fiorentina per due anni, come l’ingaggio del giocatore fissato a 4 milioni a stagione più bonus ancora da definire. Dunque alla fine il brasiliano dovrebbe aver ceduto al forte corteggiamento di Rocco Commisso, ormai convinto della bontà della proposta del club gigliato: tanto che lo stesso difensore sotto traccia, già da diversi mesi si sarebbe messo all’opera per trovare casa in città e dunque trovarsi pronto quando sarà il momento delle firme. Che ovviamente non arriveranno (se arriveranno) prima di qualche giorno almeno, visto che prima Thiago Silva dovrà disputare la finale di Champions league con il suo Psg.

THIAGO SILVA ALLA FIORENTINA? LA CARTA RIBERY

Dunque stando a queste ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che a breve Thiago Silva arriverà alla Fiorentina: davvero un gran colpo da parte della dirigenza Commisso, che sempre secondo quanto ci scrive oggi il Corriere dello sport, pare aver ricevuto un ottimo assist da parte di Franck Ribery. Anzi pare che il viola abbia giocato un ruolo fondamentale in questa trattativa di calciomercato: la sua presenza in squadra ha innalzato certo il livello della rosa e le sue prestazioni trascinati nel post lockdown potrebbero aver “ingolosito” il brasiliano, pronto a una nuova avventura in Serie A. I tifosi del club gigliati certo sono ben felici se Thiago Silva vorrà accasarsi a Firenze, ma va detto che chiaramente ancora nulla di ufficiale è trapelato dai protagonisti di queste vicende di mercato, né dai viola, come pure dallo stesso Thiago Silva, che nei giorni corsi ha ribadito più volte che deciderà del suo futuro post Paris Saint Germain, solo a Champions League terminata. Ricordando che la finale sarà solo la prossima domenica, ecco che non dovremmo attendere poi molto per scoprire che succederà.



