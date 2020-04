Thomas alla Juventus?/ Calciomercato: si prepara l’assalto al gioiello dell’Atletico

Pubblicità

In casa bianconera si lavora già sulla prossima sessione di calciomercato e anzi pare che la dirigenza della Vecchia Signora sia prossima a mettere a segno un grande colpo, con il probabile approdo di Thomas alla Juventus per la prossima stagione. Il profilo, giovanissimo, è certo eccellente: parliamo infatti di Thomas, centrocampista classe 1993 attualmente sotto i colori dell’Atletico Madrid, che veste già dal 2015 (anno in cui è passato dalla seconda alla prima squadra) e certo pupillo di Simeone. Per il ghanese inoltre, solo in questa stagione si contano ben 35 presenze in campo con 2859 minuti nelle gambe, oltre a un assist vincente e 3 gol offerti ( di cui due in campionato). Si tratta dunque di un profilo di tutto rispetto, che potrebbe ben figurare nello schieramento di Sarri, che ha grandi progetti per la prossima stagione.

Pubblicità

THOMAS ALLA JUVENTUS? L’ATLETICO LAVORA PER IL RINNOVO MA…

La Juventus, dunque prepara il colpo Thomas e stando alle ultime indiscrezioni che ci arrivano dai media spagnoli, in primis Marca, ecco che la dirigenza della Vecchia Signora pare stare facendo sul serio per il giovane mediano. L’operazione però non è delle più semplici: ricordiamo infatti che al momento nel contratto del ghanese con l’Atletico (con data di scadenza 2023) vige una clausola rescissoria da 50 milioni: cifra che pure i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul tavolo, assieme a un allettante ingaggio. Pure però la concorrenza per il giocatore è tanta e lo stesso Atletico Madrid sta lavorando per un nuovo rinnovo di contratto per Thomas, con una clausola rescissoria decisamente più alta. Per il momento però la dirigenza spagnola ancora non si è mossa, mentre la Juventus si: staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA