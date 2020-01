DIRETTA/ Barcellona Atletico Madrid (risultato 2-3) streaming video: che ribaltone!

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID (RISULTATO FINALE 2-3): CHE RIBALTONE!

Emozioni a non finire nella semifinale di Supercoppa di Spagna a Gedda. Il Barcellona sembrava avere ormai in pugno il match e si è visto di nuovo annullato un gol, dopo quello a Messi sull’1-1, a Gerard Piqué mandato in porta da Arturo Vidal. I 10′ finali sono però tutti dell’Atletico Madrid. I Colchoneros pareggiando al 36′ della ripresa grazie ad Alvaro Morata, che realizza un calcio di rigore fischiato per un fallo del portiere Neto in uscita. Il Barcellona tiene la linea difensiva troppo alta e crolla al 42′, con Angel Corra che scappa via e calcia solo davanti a Neto: il portiere blaugrana riesce a toccare ma il pallone rimbalza in rete, scatenando la gioia della squadra di Simeone, che sfiora anche il poker con Marcos Llorente in contropiede. Barcellona al tappeto, l’Atletico vince ed è pronto a sfidare nel derby in finale il Real Madrid. (agg. di Fabio Belli)

MESSI-GRIEZMANN!

Si è accesa la seconda semifinale di Supercoppa tra Barcellona e Atletico Madrid, con i Colchoneros che un apertura di secondo tempo hanno trovato il gol del vantaggio grazie a Koke, bravo a sfruttare un suggerimento di Angel Correa. La rete dell’Atletico scatena però i solisti dell’attacco del Barca. Al 6′ si accende Leo Messi che ristabilisce quasi subito la parità, piazzando di sinistro la sfera alle spalle di Neto. Insistono i Blaugrana e al quarto d’ora Messi troverebbe la doppietta, ma la seconda prodezza dell’argentino viene annullata per un fallo di mano rilevato dal VAR. Bisogna però solo aspettare il 17′ per vedere il Barcellona ribaltare davvero la situazione. Grande inserimento di Griezmann che all’altezza dell’area piccola arriva a schiacciare di testa, realizzando il più classico dei gol dell’ex. (agg. di Fabio Belli)

CI PROVA THOMAS!

Barcellona Atletico Madrid 0-0: la seconda semifinale di Supercoppa di Spagna è iniziata, e nelle primissime battute sono stati i Colchoneros ad avere in mano le operazioni con un calcio d’angolo conquistato ma dal quale è scaturito ben poco. Naturalmente c’è stata una fase di studio, come a voler saggiare i punti deboli del rispettivo avversario; il Barcellona si è fatto vedere con un’idea di Leo Messi per Arturo Vidal, ma il filtrante dell’argentino è stato letto dalla difesa dell’Atletico. Subito dopo, nel tentativo di spezzare la tensione, Thomas Partey ci ha provato da fuori: attento Neto che questa sera prende il posto di ter Stegen. Al 14’ Angel Correa si scontra fortuitamente con Neto: l’argentino torna in campo ma fatica ad appoggiare il piede, dalla panchina si alza Koke (lasciato inizialmente fuori da Diego Simeone) che potrebbe essere il primo cambio – forzato – nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Ad ogni modo, al momento il tema è sempre lo stesso: il Barcellona manovra ma non trova varchi, l’Atletico è bravissimo a chiudersi e cerca di scatenare il contropiede con Joao Felix (già protagonista di una buona iniziativa, ma con cross sbagliato) e Morata, il quale dal canto suo deve ancora entrare nel vivo della partita. (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Barcellona Atletico Madrid sta finalmente per prendere il via: nella storia di queste due società ci sono tanti giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, abbiamo già citato David Villa ma in passato ci sono stati anche elementi come Arda Turan e Bernd Schuster. Oggi il grande ex è naturalmente Antoine Griezmann, il cui trasferimento da Madrid a Barcellona la scorsa estate ha fatto discutere: dopo cinque stagioni con 133 gol in 257 partite e tre titoli (Supercoppa di Spagna, Europa League e Supercoppa Europea), le Petite Diable è passato a vestire la maglia blaugrana alla cifra di 120 milioni di euro, portando la clausola rescissoria addirittura a 800 milioni. Nel momento in cui scriviamo ha segnato 8 gol in 24 partite: può sicuramente fare di meglio, ma si trova a condividere il tridente offensivo con un certo Leo Messi e anche con Luis Suarez e dunque non è più il principale terminale. Ora però è arrivato davvero il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il campo, perché finalmente la diretta di Barcellona Atletico Madrid comincia! BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; F. De Jong, Sergio Busquets, A. Vidal; Messi, L. Suarez, Griezmann. Allenatore: Ernesto Valverde ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; A. Correa, Thomas, H. Herrera, Saul Niguez; Joao Felix, Morata. Allenatore: Diego Simeone (agg. di Claudio Franceschini)

IL PRECEDENTE IN SUPERCOPPA

Barcellona Atletico Madrid si gioca per la Supercoppa di Spagna 2020, e l’ultima volta in cui queste due squadre si sono contese questo trofeo era il 2013. Come già detto in precedenza, anche in quell’occasione si era trattato di due partite spigolose e senza troppe emozioni: il Barcellona era quello di Gerardo Martino che sarebbe andato incontro a una stagione deludente, mentre l’Atletico Madrid avrebbe vinto Liga e Coppa del Re riuscendo poi a raggiungere la finale di Champions League. A decidere era stata di fatto la partita di andata, giocata al Vicente Calderon: Neymar aveva risposto a David Villa, appena trasferitosi a Madrid proprio dal Barcellona, e così i blaugrana avevano potuto difendere lo 0-0 al Camp Nou. La sfida di ritorno si era conclusa proprio a reti bianche, permettendo alla formazione catalana di vincere quella che all’epoca era la sua undicesima Supercoppa di Spagna. Ne sarebbero seguite altre due, in questi giorni arriverà la numero 14? (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

E’ stato Leo Messi a decidere l’ultima Barcellona Atletico Madrid: era il primo dicembre e l’argentino aveva risolto nel finale al Wanda Metropolitano, suggellando un Pallone d’Oro vinto per la sesta volta e che avrebbe ricevuto di lì a poco. In generale, i blaugrana non perdono contro i Colchoneros da nove partite: in questo lasso di tempo ne hanno vinte cinque con quattro pareggi che sono stati tutti degli 1-1, e spicca anche il fatto che per vincere la squadra di Diego Simeone abbia dovuto segnare due gol. Aprile 2016, quarti di Champions League: i gol di Antoine Griezmann, naturalmente grande ex della sfida oggi, avevano spinto i biancorossi verso quella che sarebbe stata la seconda finale in tre anni, purtroppo anche quella persa contro il Real Madrid. Curiosamente, anche nel 2014 l’Atletico Madrid aveva raggiunto l’ultimo atto della Champions League eliminando il Barcellona lungo la strada, e in quella stagione aveva anche pareggiato 1-1 all’ultima giornata in una sfida diretta per la vittoria della Liga. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Barcellona Atletico Madrid si gioca in diretta dallo Stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda, in Arabia Saudita, con calcio d’inizio alle ore 20:00 di giovedì 9 gennaio: è la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna 2020 e, come abbiamo già detto in occasione della sfida del mercoledì, questo trofeo ha rivoluzionato la sua formula aprendo a quattro sfidanti e andando a giocare in terra straniera. Oltre alle squadre classiche, vale a dire la vincitrice della Liga (i blaugrana) e quella di Coppa del Re, ci sono anche le piazze d’onore: i Colchoneros dunque partecipano alla Supercoppa di Spagna essendo arrivati secondi in campionato, mentre ricordiamo che il Real Madrid, terzo nell’ultima Liga, è arrivato in Arabia Saudita grazie agli arcirivali catalani che, raggiungendo la finale di Coppa poi persa contro il Valencia, hanno comunque liberato un posto. Adesso non resta che vedere quello che succederà nella diretta di Barcellona Atletico Madrid, una partita che promette sempre scintille anche se non necessariamente uno spettacolo dal punto di vista delle tante occasioni da rete; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni, leggendo nel dettaglio i possibili schieramenti.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Sarà interessante valutare le probabili formazioni di Barcellona Atletico Madrid, perché Ernesto Valverde potrebbe fare inizialmente turnover: dunque davanti a ter Stegen, che potrebbe anche lasciare il posto a Neto, potremmo vedere Lenglet e Umtiti giocare insieme anche se Piqué dovrebbe esserci, così come Jordi Alba a sinistra. Dall’altra parte ballottaggio tra Nélson Semedo e Sergi Roberto, che potrebbe anche giocare sulla mezzala con Arturo Vidal altro interno e Sergio Busquets perno centrale; davanti Messi, Luis Suarez e Griezmann partono in vantaggio sui giovani Ansu Fati e Carles Pérez. Diego Simeone pensa invece a Adan per la porta, con José Gimenez e Felipe insidiati da Hermoso così come Arias potrebbe sostituire Trippier a destra, lasciando invece Renan Lodi ad agire in qualità di terzino sinistro: Marco Llorente dovrebbe avere spazio in mezzo al campo affiancando Thomas Partey, sulle corsie Saul Niguez e Angel Correa con la coppia offensiva formata da Joao Felix e Morata, ma con Vitolo che spera di avere una maglia dal primo minuto e giocare titolare questa semifinale di Supercoppa.



