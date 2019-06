THOMAS/ “Amici? Artisticamente sono maturato molto” (SlimeFest 2019)

Thomas è uno dei protagonisti dell’evento musicale SlimeFest 2019 organizzato a Mirabilandia. Un’occasione davvero importante per il giovanissimo cantante nato, musicalmente parlando, nel talent show televisivo “Amici di Maria De Filippi” che in questo periodo ha sorpreso i tantissimi fan con un cambio look. Thomas, infatti, si è mostrato su Instagram con un nuovo taglio fatto di treccine che è stato molto apprezzato dai suoi follower. Pochissime le critiche da parte dei suoi fan che da sempre hanno commentato positivamente la scelta di cambio look del giovanissimo cantautore. Tra i tantissimi commenti c’è anche quello di Emma Muscat, un’altra concorrente di Amici, che si è complimentata con l’amico dicendo: ” Love it ti stanno benissimo”.

Thomas: “Amici? Mi ha rafforzato”

L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi ha cambiato la vita di Thomas. Nonostante il cantante non sia arrivato alla fase finale del programma, con tanto di disaccordo da parte del pubblico, la partecipazione al programma televisivo di Canale 5 l’ha aiutato a cambiare. In meglio. “Ho acquistato maggior sicurezza sul palco e nella vita, in generale. Ho vissuto anche momenti difficili, che mi hanno rafforzato. Artisticamente sono maturato molto” ha detto il cantante a SuperTv. Naturalmente la partecipazione ad Amici non è stata solo rosa e fiori, ma ci sono stati anche diversi momenti di grande difficoltà. Tra questi il cantante ricorda: “quando m sono ritrovato a lavorare a un pezzo, più mi ci mettevo, meno riuscivo a entrarci per colpa di un blocco psicologico dovuto probabilmente a fattori inesistenti. Il lato positivo è che sono riuscito a sbloccarmi cantandolo in puntata”.

Thomas: “Sogno in grande”

La partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è stato solo il primo passo verso il mondo delle sette note. Sin da piccolo Thomas si è appassionato alla musica cominciano a scrivere anche le prime canzoni. “Da piccolo già scrivevo, ma niente di che” – ha raccontato a SuperTv rivelando che fondamentale per la scrittura del suo primo brano è stata la complicità dei suoi due attore. Oggi le cose vanno meglio per il cantante: “sto crescendo nella scrittura” e parlando di futuro ha grandi sogni: “sogno in grande e lavoro tanto per garantire i miei sogni. Devo sudarmeli”.



