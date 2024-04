Thomas Henry chi è e com’è morto, figlio Daniel Joseph McVicar/ “Era meraviglioso, sono stato benedetto”

Thomas Henry chi è e com’è morto il figlio di Daniel Joseph McVicar

Thomas Henry detto anche “Hank” è il figlio di Daniel Joseph McVicar, attore americano noto per aver interpretato il ruolo di Clarke Garrison nella soap Beautiful. Il primogenito della star è morto nella tarda serata del 3 gennaio 2011, in seguito ad un incidente stradale.

Roberta Bellesini, chi è la moglie dell'indimenticabile Giorgio Faletti/ "È sempre amato, letto e seguito"

E’ stato lo stesso attore americano ad annunciare la scomparsa del figlio. Thomas è rimasto coinvolto in un’incidente a Los Angeles, dopo aver perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia incessante. Hank era il primogenito di Daniel, nato dal primo matrimonio dell’attore con Darling (1987 – 1994).

Chi è Giorgio Faletti, malattia e com’è morto/ La carriera tra cabaret, scrittura e musica

Thomas Henry com’è morto, l’annuncio del padre Daniel Joseph McVicar

Thomas Henry, figlio di Daniel Joseph McVicar, è morto a 22 anni a causa di un incidente che lo ha strappato per sempre alla sua famiglia. Ad annunciarne la scomparsa il padre: “Sono profondamente addolorato nell’annunciare che mio figlio, Hank McVicar, è morto in un incidente d’auto all’alba del 3 gennaio a Los Angeles. Era solo nel veicolo, ha perso il controllo a causa della pioggia ed è andato contro un palo e un albero. È stato dichiarato morto sul colpo” scriveva l’attore. Il dolore per la morte del primogenito è stato un duro colpo per l’interprete americano che non ha nascosto la sua fragilità: “Sono stato benedetto per avere un figlio tanto meraviglioso. È cresciuto fino ad essere un fantastico giovane uomo, e i nostri cuori sono afflitti dalla sua scomparsa” dichiarava McVicar.

Chi è Daniel McVicar: “Devo tutto al mio ruolo in Beautiful”/ “Sono single da 9 anni, la mia donna ideale…”

Per Daniel è stato catartico continuare a lavorare sul set di Beautiful e accettare la partecipazione a L’Isola dei Famosi 8: “Io vado lì per sopravvivere giorno dopo giorno. Dopo l’incidente, Giorgio Gori mi ha mandato un sms dicendomi di stare tranquillo e rifletterci. Ma mia figlia mi ha detto di andare. La verità è che quest’Isola mi salva. Per me la cosa più importante è il gioco, non le liti. So anche che per me può essere un pericolo, perché sono pieno di emozioni. Ma cercherò di non essere pesante. Certo, porto un grave lutto e a volte dovrò tenerlo dentro di me, ma voglio farlo con dignità. Perché questo dell’Isola può anche essere un gioco nobile. Non sento la terapia, la terapia per il lutto è un’altra cosa. E’ un rischio che il mio dolore venga strumentalizzato, ma il mio lutto è troppo vero per esserlo altrettanto. Non è una lite per il riso o per chi deve cucinare pesce”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA