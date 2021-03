Thunderbirds/ Su Italia 1 il film con Bill Paxton (oggi, 27 marzo 2021)

Thunderbirds va in onda oggi, 27 marzo, a partire dalle ore 16:25 su Italia 1. Questa pellicola appartiene ai generi fantascienza e azione ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2004. Il regista di questo film risulta essere Jonathan Frakes mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da William Osborne e Michael McCullers. All’interno del film ci sono numerosi volti noti di Hollywood come Bill Paxton, Anthony Edwards, Sophia Myles, Vanessa Anne Hudgens, Brady Corbet e Ben Kingsley. Le musiche del film sono state realizzate dal premio Oscar Hans Zimmer mentre il montaggio è stato curato da Martin Walsh.

Thunderbirds, la trama del film

In Thunderbirds l’anno è il 2020 e Alan Tracy ha 14 anni. Questo giovane ragazzo frequenta la Wharton Academy ed è il figlio più piccolo di Jeff Tracy. Jeff è un uomo che ha sempre avuto come obiettivo quello di poter aiutare il mondo. Per questa ragione ha creato una squadra chiamata International Rescue, costituita dalla sua intera famiglia. Inoltre, Jeff viene aiutato da alcuni personaggi particolari come la badante Lady Penelope e lo scienziato Ray Hackenbacker. Per questa ragione, l’International Rescue può sfruttare tecnologie avanzate e veicoli fantastici. Il sogno di Alan è quello di entrare a far parte della squadra, ma per ora è ancora troppo piccolo e non può partecipare alle missioni della famiglia.

Un giorno, l’intera famiglia si ritrova nello spazio per una missione, ma Alan è costretto a rimanere sulla Terra, aspettando nella dimora della famiglia Tracy, una meravigliosa isola del Pacifico. Tuttavia, una minaccia incombe sul pianeta. Difatti, The Hood, un uomo misterioso e malvagio, dal passato oscuro, sembra star architettando un piano per dominare il mondo. The Hood ha studiato tutto nei minimi particolari, intrappola la famiglia Tracy nello spazio ed è pronto per diventare il dominatore del pianeta. Toccherà ad Alan farsi coraggio ed affrontare questa terribile minaccia, potendo contare sulle tecnologie a disposizione e sull’aiuto di alcuni validi e fedeli amici.

