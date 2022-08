Amore, Matrimoni e Altri disastri/ Su Rai 1 il film con Diane Keaton e Jeremy Irons

Amore, Matrimoni e Altri disastri, film di Rai 1 diretto da Dennis Dugan

Amore, Matrimoni e Altri disastri arricchirà la prima serata, dalle ore 21.25, su Rai 1 oggi, 16 agosto 2022. Realizzato nel 2020 da Dennis Dugan (Piccola peste, Big Daddy, Zohan, che ha curato anche soggetto, insieme a Eileen Conn e Larry Miller, e sceneggiatura). Le case di produzione coinvolte sono Align Pictures e Fortitude International, con le personalità di Nadine de Barros, Martin Metz, Adrian Politowski, Micheal Rachmil e Dan Reardon.

Il montaggio del film Amore, Matrimoni e Altri disastri è stato affidato a Julie Garces e le musiche a Noah Needleman e Keaton Simons. Oltre a un regista d’eccezione, il film può vantare anche un cast di tutto rispetto: Diane Keaton, Jeremy Irons, Diego Boneta, JinJoo Lee, Jesse McCartney, Veronica Ferres, Dennis Staroselsky, Todd Stashwick, Maggie Grace, Caroline Portu, Melinda Hill, Andrew Bachelor, William Xifaras, Fail Bennington, Elle King, Keaton Simons e Dennis Dugan.

Amore, Matrimoni e Altri disastri, la trama del film

La trama di Amore, Matrimoni e Altri disastri è un intreccio di storie interconnesse, con i vari personaggi che, forse anche inconsapevolmente, si influenzano a vicenda. Una wedding planner perfezionista (Maggie Grace) viene lasciata dal fidanzato durante un lancio con il paracadute e lei diventa ironicamente famosa come “wedding trasher” (la rovina matrimoni) per essersi schiantata con il paracadute contro un giornalista televisivo durante il suo matrimonio.

In seguito la donna viene inaspettatamente assunta dalla moglie di un uomo candidato a sindaco per fare da wedding planner e creare un’atmosfera di festa divertente per il ricevimento. Il futuro sposo vorrebbe un’organizzazione più formale per la cerimonia, e assume a sua volta il wedding planner Lawrence Phillips (Jeremy Irons), perfezionista ed esigente. Quest’ultimo si innamora di una donna non vedente (Diane Keaton), conosciuta a un appuntamento al buio (anche in questo caso c’è dell’ironia), e inizia a sciogliersi un po’. I due wedding planner si scontrano mentre il capitano Ritchie (Andrew Bachelor), una guida turistica locale, cerca la sua “Cenerentola” che non ha più rivisto dopo averla incontrata durante un tour.

