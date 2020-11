Tiago Pinto, chi è nuovo ds della Roma/ Il “mago” del Benfica sbarca in giallorosso

Dopo settimane di indiscrezioni e di voci, la Roma ha scelto il suo nuovo direttore sportivo: si tratta di Tiago Pinto, come annunciato pochi minuti fa dal club giallorosso. Un colpo a sorpresa per Friedkin, che ha deciso di affidare le chiavi del mercato capitolino all’ex Benfica. Classe 1984, il portoghese è stato scelto dal Benfica da giovanissimo (28 anni) come profilo per guidare la divisione multisportiva ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti: oltre 50 titoli vinti nelle diverse discipline sportive. Poi, nella stagione 2016/2017, Tiago Pinto è stato promosso alla carica di Director of Professional Football, affiancato da una leggenda del club lusitano come Rui Costa. Anche in questo caso il palmares parla chiaro: dal 2017 il Benfica ha vinto la Primeira Liga portoghese e il Supertaça Cândido de Oliveira, oltre a qualificarsi regolarmente per la Champions League.

CHI É TIAGO PINTO, NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DELLA ROMA

Tiago Pinto diventerà il nuovo general manager della Roma a partire dal 1° gennaio 2021 e, come evidenziato dal club, supervisionerà tutte le componenti sportive del club. Un importante salto di qualità per il portoghese, che ha ricevuto importanti elogi da parte del presidente Dan Friedkin: «Tiago è un talento di livello mondiale. Nelle nostre numerose conversazioni è stato chiaro che la sua passione per il suo lavoro, la sua mentalità lungimirante e, soprattutto, orientata al successo sono coerenti con la nuova etica della Roma». Il numero uno statunitense ha sottolineato che la dirigenza giallorossa è convinta di poter diventare competitiva grazie alle qualità ed ai principi di Tiago Pinto. Il portoghese si è detto felicissimo di questa nuova avventura: «Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club».



