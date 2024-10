Video Benfica Atletico Madrid che si apre con una sfida con non molte occasioni da gol. Alla prima vera occasione segna il Benfica con il solito Akturkoglu. Per lui si tratta del 3 gol in 5 partite giocate, il secondo in Champions. La formazione di Simeone è costretta a perdere dal terreno di gioco Llorente, al suo posto Molina. Brutta tegola per il tecnico argentino. Tra le occasioni più importanti c’è quella capitata sui piedi di Lino. Il brasiliano colpisce la traversa con una conclusione da fuori che non sblocca il risultato.

Il secondo tempo è completamente a tinte rosse portoghese. È uno show quello messo in campo dal tecnico Lage. Di Maria raddoppia su calcio di rigore dimostrando tutta la sua freddezza nei match importanti. Il tris porta la firma del danese Bah, rientrato oggi dopo le due sfide non giocate contro Boavista e Gil Vicente. Voi per chiudere la partita ci pensa il turco Kokcu, anche lui, come Di Maria, con una conclusione direttamente dal dischetto. Vince in scioltezza il Benfica che sale a quota sei punti in classifica.

VIDEO BENFICA ATLETICO MADRID: IL TABELLINO

BENFICA: Trubin A. (Portiere), Bah A. (dal 40′ st Silva A.), Araujo T., Otamendi N., Carreras A., Aursnes F., Florentino, Kokcu O. (dal 41′ st Barreiro L.), Di Maria A. (dal 26′ st Rollheiser B.), Pavlidis V. (dal 15′ st Amdouni Z.), Akturkoglu K. (dal 26′ st Beste J.). A disposizione: Amdouni Z., Bajrami A., Barreiro L., Beste J., Cabral A., Gomes A. (Portiere), Kabore I., Prestianni G., Rollheiser B., Schjelderup A., Silva A., Soares S. (Portiere) Allenatore: Lage B..

ATL. MADRID: Oblak J. (Portiere), Mandava R., Gimenez J. M., Witsel A., Llorente M. (dal 33′ pt Molina N.), de Paul R. (dal 1′ st Serrano J.), Koke (dal 1′ st Gallagher C.), Lino S., Griezmann A. (dal 1′ st Sorloth A.), Correa A., Alvarez J. (dal 15′ st Simeone G.). A disposizione: Galan J., Gallagher C., Gomis A. (Portiere), Lemar T., Lenglet C., Molina N., Musso J. (Portiere), Riquelme R., Serrano J., Simeone G., Sorloth A., Spina G. Allenatore: Simeone D..

Reti: al 13′ pt Akturkoglu K. (Benfica) , al 7′ st Di Maria A. (Benfica) , al 30′ st Bah A. (Benfica) , al 39′ st Kokcu O. (Benfica) .

Ammonizioni: al 23′ pt Aursnes F. (Benfica) al 25′ st Serrano J. (Atl. Madrid), al 38′ st Gimenez J. M. (Atl. Madrid), al 38′ st Mandava R. (Atl. Madrid).

VIDEO BENFICA ATLETICO MADRID: GOL E HIGHLIGHTS