DIRETTA BENFICA FEYENOORD: SFIDA DAL SAPORE STORICO!

Con la diretta Benfica Feyenoord stiamo per vivere una partita dal forte sapore storico, all’Estadio Da Luz di Lisbona si gioca per la terza giornata di Champions League 2024-2025 e attenzione soprattutto alla squadra di casa, il Benfica ha approcciato alla grande questa competizione, e dopo il blitz di Belgrado all’esordio, si è permesso addirittura di schiantare 4-0 l’Atletico Madrid, mostrando una condizione straripante e confermando di essere una squadra che, tra alti e bassi, può essere pericolosa per chiunque quando entra in forma, per ora comanda la classifica a punteggio pieno (con altre rivali) ed è avviata verso la qualificazione immediata agli ottavi.

Il Feyenoord ha decisamente qualche problema in più, perché gli olandesi nella prima giornata di Champions League hanno subito quattro gol dal Bayer Leverkusen sul terreno del De Kuip, poi hanno disputato una partita pazza contro l’esordiente Girona e l’hanno vinta in trasferta, soffrendo davvero parecchio e facendo vedere che proseguire nel torneo sarà tutt’altro che semplice. Intanto però siamo curiosi di scoprire come andranno le cose nella diretta Benfica Feyenoord, quindi nell’attesa facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori andando a valutare insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA FEYENOORD

Possiamo ipotizzare che nella diretta Benfica Feyenoord Bruno Lage scelga di utilizzare il consueto 4-3-3: davanti all’ucraino Trubin ecco allora Otamendi e Antonio Silva che è favorito su Tomas Araujo, sulle corsie esterne dovrebbero operare Bah a destra e Carreras a sinistra con un centrocampo nel quale la regia di Florentino sarà accoppiata alle mezzali Kokçu e Aursnes, che stanno diventando davvero importanti per questa squadra. Nel tridente offensivo cerca spazio Schjelderup, resta però favorito Akturkoglu per la corsia sinistra, naturalmente a destra agirà Di Maria con Pavlidis in vantaggio su Amdouni e Arthur Cabral per la maglia da centravanti.

Tanti infortunati per Brian Priske, tra cui Santiago Gimenez: nella diretta Benfica Feyenoord avremo Ueda o Carranza come prima punta, a completare il tridente offensivo potremmo vedere Igor Paixao e Ivanusec sugli esterni, in mezzo al campo il ballottaggio è quello tra Zerrouki e Milambo con Hwang In-Beom che sarebbe confermato in cabina di regia. Per quanto riguarda la difesa, Trauner e Hancko dovrebbero ricoprire la zona centrale piazzandosi a protezione del portiere Wellenreuther, mentre a giocare sulle corsie laterali sarebbero Lotomba a destra e Hugo Bueno sull’altro versante.

BENFICA FEYENOORD: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Benfica Feyenoord forniscono un quadro nel quale la squadra portoghese è favorita, forte di un valore che ammonta a 1,55 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria, laddove il successo del Feyenoord regolato dal segno 2 vi permetterebbe di intascare una somma che corrisponde a 5,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha con questo bookmaker una quota che equivale a 4,25 volte la posta in palio sul match.