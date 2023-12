Tiberio Timperi e Michele Guardì, tensione a I Fatti Vostri: “Facciamola finita”/ “Finiamo su I Nuovi Mostri”

Tiberio Timperi, tensione in diretta con Michele Guardì: “La faccio finita”

Il clima festivo, dolce e natalizio non sembra permeare gli studi de I Fatti Vostri. Nella puntata di oggi, infatti, mercoledì 27 dicembre 2023, c’è stata un po’ di palpabile tensione tra Tiberio Timperi e Michele Guardì. Nel dettaglio, subito dopo il consueto ‘Gioco del porcellino’ Il conduttore nel dare la linea al meteorologo Massimo Morico ha voluto ironizzare sul maglione prettamente natalizio del Colonello scatenando disappunto in Michele Guardì.



Tiberio Timperi, infatti, nell’annunciare lo spazio Meteo del Colonello Morico ha cercato di fare il simpatico dichiarando: “Diciamo la verità il gillet più bello per i Nuovi Mostri e per Moda Caustica… “ Michele Guardì a questo punto ha tagliato corto: “In pratica c’è il Meteo lanciamolo e facciamola finita.” “Ok… lancio il Meteo e la faccio finita” ha concluso con un sorriso forzato il conduttore. Insomma, la tensione tra i due era palpabile e non è neanche la prima volta che le battute e l’ironia di Tiberio Timperi non viene apprezzato dal ‘Comitato’ che spesso e volentieri interviene.

Tiberio Timperi e Michele Guardì: battibecchi e gaffe in diretta a I Fatti Vostri

Non è la prima volta che tra Tiberio Timperi e Michele Guardì ci siano dei battibecchi in diretta. Nelle scorse settimane Timperi ha commesso una gaffe durante il gioco da casa che ha scatenato, bonariamente, il rimprovero del Comitato, voce fuori campo sempre pronto a dire la sua sulle varie situazioni del programma: “Poi nel pomeriggio, dopo pranzo, le spieghiamo come funziona il gioco” In quell’occasione Tiberio aveva ammesso l’errore: “Magari è vero che sono rinco…”.

In un’altra occasione, invece, Michele Guardì, finito al centro di un servizio de Le Iene per i suoi fuori onda in cui si lasciava andare ad offese sessiste ed omofobe, aveva sottolineato un’altra gaffe di Tiberio Timperi quando invece di chiamarlo Comitato lo ha chiamato Condominio. Tutto però ovviamente si era concluso tra le risate generali in un clima disteso e tranquillo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA