Tiberio Timperi, frecciata a Io Canto Generation?/ “A The Voice Kids ambiente protetto, da altre parti meno”

Tiberio Timperi lancia una frecciata a Io Canto Generation? “A The Voice Kids ambiente protetto da altre parti meno tutele”

Nella puntata di oggi de I Fatti Vostri, Tiberio Timperi ha lanciato una stoccata a Io Canto Generation di Gerry Scotti? Il conduttore, infatti, intervistando una delle piccole star di The Voice Kids si è lasciato sfuggire un paragone poco carino per i competitor del baby talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici quasi sicuramente rivolto allo show di Gerry Scotti. Andando con ordine, durante la chiacchierata con la piccola Amelie Rizzi, Tiberio Timperi ha difeso il lavoro di Antonella Clerici e tutta la sua squadra: “Diciamo la verità The Voice Kids è una sorta di ambiente protetto perché è una gara, ma non spinge sulla competitività tra i piccoli cantanti.”

Tiberio Timperi, l'ex moglie Orsola Adele Gazzaniga e il figlio Daniele/ Sulla depressione: "Ne ho vissute 2"

E fin qui nulla di strano peccato però che subito dopo Tiberio Timperi ha aggiunto: “Da altre parti uno e forse un po’ meno tutelato.” A quali altre parti ha fatto riferimento il conduttore de I Fatti Vostri? Il paragone intuitivo sembrerebbe proprio per Io Canto Generation. Del resto la rivalità tra i due baby talent ed i rispettivi conduttori è cosa nota. Antonella Clerici nel 2006, all’epoca padrona di casa di Ti lascio una canzone, aveva rilasciato un’intervista di fuoco contro Io Canto, colpevole di essere la copia del suo baby talent. E quando dopo il successo della prima edizione di The Voice Kids Mediaset decise di rispolverare Io Canto le critiche non mancarono. Da parte sua anche Gerry Scotti in diretta e nelle interviste non ha risparmiato il diretto competitor di critiche e stoccate. Resta capire, però, se Tiberio Timperi si riferiva davvero a Io Canto Generation o ad altri programmi e manifestazioni.

Tiberio Timperi e Michele Guardì, tensione a I Fatti Vostri: "Facciamola finita"/ "Finiamo su I Nuovi Mostri"

I Fatti Vostri, Amelie Rizzi su The Voice Kids: “È stata un’esperienza bellissima”

Frecciate a parte, l’intervista di Tiberio Timperi alla piccola Amalie Rizzi di The Voice Kids ha messo in luce la determinazione e sicurezza della piccola interprete. La cantante già nel baby talent di Antonella Clerici ha dimostrato di essere una rocker nata determinata e sicura con una voce forte e possente. E nonostante i suoi soli 11 anni d’età ha dimostrato di avere personalità da vendere zittendo il conduttore de I Fatti Vostri quando l’ha definita dolcissima.

Amalie Rizzi, dopo aver rivelato di essere da sempre una fan di Loredana Bertè (nella serata finale per omaggiarla si è esibita nella sua versione de È la luna bussò), su The Voice Kids ha confessato: “È stata un’esperienza bellissima e ne vorrei altre come queste.”

Tiberio Timperi e Michele Guardì, tensione a I Fatti Vostri: "Facciamola finita"/ "Finiamo su I Nuovi Mostri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA