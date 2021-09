Tiberio Timperi “Io a Pechino Express? No”/ “Reality e talent non sono il mio genere”

Riparte col botto la nuova stagione di Trends&Celebrities, la rubrica condotta da Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News. Ospite nella nuova puntata il celebre conduttore Rai Tiberio Timperi, che ha raccontato alcuni aneddoti, come quello dei ‘maritozzi in trasmissione’. “Ma è vero che ogni mattina porti cornetti alla crema per tutti in trasmissione?”, ha chiesto divertito Fredella; Timperi ha confermato, chiarendo però che non si tratta di cornetti “Alle 6 del mattino faccio arrivare vari vassoi di maritozzi con la panna per tutti, cameramen, addetti ai lavori…”

Un gesto molto apprezzato quello del conduttore, che smentisce poi una sua futura partecipazione ad un reality, dichiarando che non è il genere di programmi che ama. “Mi piacerebbe molto lavorare con degli amici, che poi non è lavorare, è divertirsi. Riguardo la formula dei reality e dei talent sono molto tiepido, devo essere sincero.”

In particolare, la domanda posta a Tiberio Timperi riguarda una sua possibile partecipazione a Pechino Express (che dalla prossima edizione diventa Pekin Express). Lui però nega: “Preferisco buttare un occhio tra un canale e l’altro, non sono tra i miei generi preferiti. Credo sia un esempio di visione a distanza di televisione che ti porta in posti dove normalmente magari non vai.”

In collegamento con Timperi su RTL 102.5 News c’è anche lo storico conduttore del Tg1 Attilio Romita che, alla stessa domanda, si è invece detto pronto a partire: “Pechino Express aveva chiamato per farla con Pinuccio, l’inviato di Striscia La Notizia, poi non andò in porto per varie ragioni. – ha inizialmente rivelato. Poi su Timperi – Con Tiberio penso che mi divertirei moltissimo, ma credo che lui sia già troppo impegnato per andare in giro per il mondo.”

