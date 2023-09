Tiberio Timperi/ “Partito da un sottoscala a Cesenatico, a I Fatti Vostri in punta di piedi”

Tiberio Timperi è stato ospite stamane degli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia, show che lo stesso ha condotto per anni prima del passaggio da quest’anno a I Fatti Vostri, in diretta su Rai Due dal lunedì al venerdì, al posto di Salvo Sottile: “Che effetto mi fa questo distacco? – le prime parole di Tiberio Timperi – le persone si continuano a frequentare, i legami si sono consolidati in questi anni restano. E’ come entrare in una casa dove sono stato in affitto per un po’ di tempo, è cambiato qualche cosa ma sempre quello è. Lo studio è davvero bello”.

Tim Music Awards 2023, 1a puntata/ Diretta e scaletta: Alex Wyse porta Amici sul palco...

Tiberio Timperi ha proseguito, ripercorrendo un po’ la sua carriera: “Ho iniziato nel sottoscala di un bar di Cesenatico, era un sogno folle che non avevo mai confessato a nessuno e nemmeno a me stesso, un pochino ci ho creduto ed evidentemente avevo ragione”. E ancora: “Quanti anni ho fatto a Uno Mattina in Famiglia? Troppi, il suggerimento infatti è ogni tanto di cambiare. Qualche momento che ricordo? Più che altro ricordo le persone che mi hanno dato fiducia e me le tengo tutte quante nel cuore”.

Giampiero Mughini, moglie, vita privata e malattia/ Il giornalista è ospite del Grande Fratello 2023

TIBERIO TIMPERI E LA SUA ESPERIENZA A I FATTI VOSTRI

Da lunedì Tiberio Timperi sbarcherà a I Fatti Vostri assieme ad Anna Falchi, Flora Canto, Stefano Palatresi e Paolo Fox, in diretta su Rai Due: “Cosa mi aspetto da questo nuovo inizio? Entro in un programma che è storico della televisione, ha più di 30 anni, è l’argenteria buona della famiglia, uno entra in punta di piedi, cercherà di non rompere la cristalleria, romperò solamente il porcellino”.

“Sento il peso della tradizione di tanti amici vicini e lontani che non ci sono più – ha concluso Tiberio Timperi – e spero di non farli rimpiangere più. L’unico vero problema per quella trasmissione è non dire condominio ma dire comitato visto che per me per anni è stato condominio”.

Kata, in un borsone e due trolley la verità sul giallo dell'ex hotel Astor?/ Genitori respingono sospetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA