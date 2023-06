Ticket Act per regolamentare vendita biglietti concerti in Usa/ “Prezzi in anticipo”

I politici Jan Schakowsky e Gus Bilirakis negli Stati Uniti hanno presentato una proposta di legge, denominata Ticket Act, per regolamentare la vendita dei biglietti dei concerti. Essa, come riportato da Repubblica, consiste nel “rendere obbligatoria l’esplicitazione del reale prezzo dei biglietti, sin dalla sua entrata in commercio”. I venditori, si legge nella bozza del testo, devono indicare il prezzo totale del ticket, comprensivo delle tariffe associate e di tutte le forme di pubblicità e di materiale promozionale”.

I prezzi dei biglietti dei concerti infatti sono troppo spesso condizionati da diverse variabili. “Le persone incontrano molte difficoltà per l’acquisto dei biglietti. Con il Ticket Act vogliamo rendere ciò il più semplice possibile e tutelare i consumatori da prezzi falsi, costi a sorpresa o commissioni eccessive. Esplicitando da subito il reale prezzo del biglietto, si garantisce all’acquirente la completa trasparenza durante l’intero processo di vendita”, ha affermato la deputata Jan Schakowsky.

Ticket Act per regolamentare vendita biglietti concerti in Usa: come funziona

Il nuovo Ticket Act per regolamentare la vendita dei biglietti dei concerti negli Stati Uniti si rifà al meccanismo di vendita dei biglietti aerei. “Le compagnie aeree dichiarano in anticipo il reale prezzo del loro biglietto: la stessa cosa dovrebbe fare anche chi si occupa della vendita dei ticket musicali. La proposta di legge identifica un problema noto e fornisce una soluzione mirata a beneficio di tutti gli acquirenti”, ha commentato il senatore repubblicano Ted Cruz.

Anche il presidente statunitense Joe Biden si è detto nei mesi scorsi propenso a contribuire alla causa e, in generale, a proteggere i consumatori dalle tasse nascoste e di debellare le cosiddette ‘spese spazzatura’. “A partire da settembre, Live Nation elencherà in anticipo i prezzi dei biglietti di tutti i suoi eventi, a beneficio di oltre trenta milioni di clienti allo stesso modo, anche la piattaforma SeatGreek comunicherà agli acquirenti i prezzi dei ticket all-in e up front”, ha annunciato.

