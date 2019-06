Ticketone, prevendita Concerti Tiziano Ferro 2020/ Date, prezzi e info sui biglietti

Parte su Ticketone la prevendita dei biglietti per i concerti del 2020 di Tiziano Ferro. L’artista di Latina ha deciso per il suo 40esimo anno di fare le cose in grande e quindi partire per una serie di incredibili concerti. La data dello start è fissata al 30 maggio 2020 quando sarà allo Stadio Teghil di Lignano. Si muoverà poi nelle principali città italiane da Milano a Torino, Padova, Ancona, Firenze, Messina, Napoli, Modena, Bari e Cagliari. La tournèe si concluderà poi il 15 luglio del 2020 allo Stadio Olimpico di Roma dove è fissato uno degli appuntamenti più attesi di tutto l’evento. I biglietti, ricordiamo, sono acquistabili online su Ticketone o presso i rivenditori autorizzati. Presenterà così il nuovo disco di inediti dal titolo “Accetto Miracoli” che sarà presentato dal 22 novembre prossimo nei negozi e nei digital store.

Ticketone, prevendita Concerti Tiziano Ferro 2020: informazioni sui biglietti

Tiziano Ferro ha annunciato le date dei concerti che farà negli stadi a cavallo tra il maggio e il luglio del 2020 con la prevendita dei biglietti già partita su Ticketone. Tra le grandi novità c’è anche un debutto assoluto, per la prima volta in carriera infatti il cantante di Latina sarà sul palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Tra le altre prime volte c’è anche quella della tappa allo Stadio Braglia di Modena. Al momento poi rimane in sospeso la data, e dunque le possibili prenotazioni, di quello che sarà il concerto che si svolgerà invece a Bologna. Il pubblico sui social ha già iniziato a scatenarsi, pronto a godersi buona musica e uno spettacolo che si preannuncia unico anche per la ricorrenza in cui cade. L’artista infatti compirà 40 anni il prossimo 21 febbraio.

