Tifosi Celtic accoltellati da ultras Lazio/ Roma, alta tensione in vista del match

In vista della partita di Europa League di questa sera fra la Lazio e il Celtic di Glasgow, due tifosi del club scozzese sono stati accoltellati. Come specificato dai colleghi dell’edizione online di Repubblica, citando il quotidiano The Scottish Sun, l’episodio sarebbe avvenuto nelle scorse ore, nel pub irlandese The Flann O’Brien, sito a Roma in via Nazionale, dove i due accoltellati erano seduti fuori dal locale. L’aggressione è avvenuta precisamente attorno alle ore 23:30 di ieri sera, mercoledì 6 novembre, e una volta lanciata l’allarme sono intervenuti pressoché immediatamente le forze dell’ordine, e due ambulanze in soccorso dei feriti. Il pub, che al momento dell’accoltellamento era pieno di tifosi bianco verdi, è stato invece chiuso subito dopo l’incidente.

TIFOSI CELTIC ACCOLTELLATI DA ULTRAS LAZIO: LA RICOSTRUZIONE

La notizia è stata a sua volta ritwittata da Chris McLaughlin, giornalista sportivo della BBC, che ha pubblicato anche un breve video. In base a quanto emerso nelle ore dopo l’accaduto, sembra che i due accoltellati fossero in compagnia di alcuni connazionali nella birreria di cui sopra, quando ad un certo punto sarebbero stati improvvisamente aggrediti da alcuni ultras della Lazio, che dopo l’accoltellamento sono scappati nelle vie della città. Fortunatamente le condizioni dei tifosi non sarebbero gravi, resta il fatto che l’episodio ha reso incandescente la vigilia della gara in programma questa sera allo stadio Olimpico a partire dalle ore 18:55, che si preannuncia blindatissima. I tifosi biancoverdi sono giunti a migliaia nella capitale, e nella notte, dopo una serata al centro sociale Intifada, sono sfilati verso la stazione Tiburtina dove hanno poi raggiunto il proprio treno per dirigersi verso gli alberghi. Alcuni di loro erano a petto nudo, nonostante il clima non proprio mite e la pioggia che in queste ore è caduta copiosa su Roma. Attenzione massima in queste ore, la speranza è che tutto possa filare via in modo liscio e pacato senza altri episodi di violenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA