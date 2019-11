Probabili formazioni Lazio Celtic/ Quote, Immobile di nuovo titolare (Europa League)

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18,55 si accenderà la sfida per l’Europa League tra Lazio e Celtic: andiamo allora subito a controllare quali potrebbero essere le probabili formazioni di questo match. Di certo Inzaghi non può commettere alcuno errore per stilare le probabili formazioni di Lazio Celtic: pur dopo la bella partita giocata contro il Milan in Serie A, il tecnico degli aquilotti necessita di risposte concrete dai suoi, che certo non stanno brillando nelle competizioni europee. Il KO rimediato a Glasgow solo pochi giorni fa poi pesa moltissimo sul tabellino della Lazio, che ora nel girone E arranca dalla terza piazza. Pur non togliendo nulla alla squadra di Lennon, (che ha incassato tre risultati positivi finora in coppa) certo la formazione del quadrifoglio è alla portata dei capitolini, ma serve una prova consistente stasera. Andiamo allora a vedere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Lazio Celtic.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenuto più conto del fattore campo che del precedente, ecco che il pronostico di questo match sorride ampiamente ai biancocelesti. Il portale di scommesse snai per l’1×2 poi vede la Lazio vincente per 1,60, mentre il Celtic ha rimediato al quota di 5,25: il pareggio vale 4,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CELTIC

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio e Celtic, il tecnico non dovrà rinunciare al classico 3-5-2, ma certo dovrà rivedere le sue mosse dato che negli allenamenti di avvicinamento al match di Europa League, ha perso alcuni pezzi importanti. Senza Correa e Caicedo, ecco che Inzaghi dovrà chiedere oggi un doppio sforzo a Immobile e pure far ritornare in avanti Luis Alberto: per fortuna la coperta in mediana non è cortissima. Questa sera quindi dovremmo rivedere in campo per il reparto a 5 dal primo minuto Milinkovic Savic e Parolo, assieme a Berisha, mentre saranno Lazzari e Lulic i titolari sulle corsie esterne. In difesa poi ci sarà spazio per i soliti volti quando si tratta di coppa e quindi Luiz Felipe e Vavro, ovviamente accompagnati dal solito Acerbi.

LE SCELTE DI LENNON

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di partenza per Lennon nelle probabili formazioni di Lazio Celtic, e qui certo non mancheranno i titolari più in forma, al netto ovviamente degli infortuni che pure non sono mancati anche nello spogliatoio del quadrifoglio . Ecco quindi che questa sera tra le mura dell’Olimpico vedremo il rientrato Frimpong in difesa in coppia con Boli Bolingoli, mentre al centro del reparto arretrato si posizioneranno Jullien (in gol nel turno di andata) e Ajer. Per la mediana le maglie sono già consegnate da tempo alla coppia con il capitano Brown e McGregor, mentre sarà Rogic il titolare sulla trequarti, anche se certo non mancano le alternative. Per l’attacco poi si faranno avanti in tale occasione Forrest e Elyonoussi per l’esterno, con Edouard ancora prima punta, con il bomber impaziente di mettersi ancora in vista dopo il gol segnato con il Cluj.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 93 Vavro, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 16 Parolo, 7 Berisha, 19 Lulic; 10 Luis Alberto, 17 Immobile. All.: Inzaghi.

CELTIC (4-2-3-1): 67 Forster; 30 Frimpong, 2 Jullien, 35 Ajer, 23 Boli Bolingoli; 8 Brown, 42 McGregor; 49 Forrest, 18 Rogic, 27 Elyounoussi; 22 Edouard. All.: Lennon.



