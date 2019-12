Tik Tok, il social network del momento/ Video Le Iene: “Facebook obsoleto”, ma…

Sempre più gente – soprattutto giovani – su Tik Tok: il nuovo social network è in crescita esponenziale, basti pensare che l’anno scorso ha fatturato 18 miliardi di dollari, e ha messo da tempo nel mirino Facebook e Instagram. Le Iene con Nicolò Devitiis hanno provato a capire meglio la situazione, chiedendosi chi c’è dietro questa applicazione e perchè ha raccolto così tanti utenti. «Facebook oramai lo usa mia nonna», senza mezzi termini la 16enne Marta, che vanta ben 3 miliardi di follower, mentre l’imprenditore Marco Montemagno ha sottolineato: «Dopo tanti anni dove hai sempre gente di successo, con la piscina, sono ricchi…Tik Tok invece è un po’ nuovo!». Negli ultimi tempi diversi vip si sono iscritti al social network, che ha attirato anche numerosi politici, a partire da Matteo Salvini…

TIK TOK, IL SOCIAL NETWORK DEL MOMENTO: IL VIDEO

Matteo Flora, fondatore di una società che si occupa di reputazione digitale, ha spiegato come funziona Tik Tok: «Sono azioni: non è quindi un qualcosa che guardo e basta. E usarlo è anche molto facile: ci sono dei formati facilmente copiabili: delle mossette che tutti fanno uguali». Qualche dubbio in più sul controllo dei contenuti, considerando la grande attenzione al web del Governo cinese. «Il governo è dichiaratamente repressivo e censura contenuti», ha spiegato Marco Montemagno, ma basti pensare alla giovane che ha dovuto fingere di fare dei tutorial make-up per parlare dei lager nel Paese asiatico. Non ci resta che attendere il servizio completo: appuntamento alle ore 21.15 su Italia 1, clicca qui per vedere il video con le anticipazioni sul servizio.

