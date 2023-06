Paola & Chiara/ Il ritorno al successo con “Furore: “noi famiglia, siamo sorelle per sempre”

Paola & Chiara dopo Furore regine dell’estate con “Mare Caos” e “Lambada”

Paola & Chiara tra le protagoniste del Tim Summer Hits 2023 con la nuova hit “Mare Caos” e la collaborazione con i Boomdabash sulle note di “Lambada”. Si preannuncia un’estate 2023 esplosiva per il duo musicale femminile pop ritornate in auge grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dove hanno spopolato con la super hit “Furore”. Un ritorno attesissimo dai fan e non solo quello delle Sorelle Iezzi che sono tornate a brillare conquistando critica e pubblico. Per Paola e Chiara il 2023 è stato l’anno della rinascita artistica dopo anni di silenzio e la separazione. Dopo il grande successo, infatti, le due sorelle hanno deciso di prendersi un lungo periodo di pausa che hanno motivato così dalle pagine di Cosmopolitan: “c’è sempre un terreno comune e poi c’è tanta diversità: c’è bisogno di rispecchiarsi una nell’altra ma c’è anche voglia di affermare sé stesse e queste cose a volte lottano tra di loro. Noi abbiamo avuto secondo me la capacità e l’intelligenza, nel distacco, di lasciare fiorire le proprie attitudini diverse”.

PERCHÈ SI ERANO SCIOLTE PAOLA & CHIARA?/ "Non ci vedevamo più neanche a Natale"

Non solo, le due cantanti hanno aggiunto: “nei 17 anni trascorsi insieme sui palchi avevamo un rapporto simbiotico e qualcosa di noi non riusciva a emergere perché quando vivi nella simbiosi comunque, per forza di cose, magari anche inconsciamente, tendi a un’omologazione”. Entrambe però non nascondono come questi lunghi anni di distanza artistica abbia permesso di potersi dare dello spazio: “il fatto di essere riuscite a creare dello spazio in cui respirare individualmente è stato vitale. E poi soprattutto lo è stato per la creatività, perché le cose creative hanno bisogno di spazio”.

Luca Vismara: "Furore di Paola & Chiara? Mia intuizione"/ "Ho voluto io loro reunion"

Paola & Chiara: “Sorelle? siamo cresciute insieme”

Una cosa è certa: Paola & Chiara sono e saranno sorelle per sempre. Il ritorno alla musica, insieme, non è stato semplice come ha raccontato proprio Paola Iezzi: “eravamo un po’ più rigide in effetti perché c’era un progetto e perché c’era la paura di vederlo fallire e inconsciamente anche di deludere gli altri. E quindi ci mettevamo un pochino in secondo piano con le nostre esigenze personali. Questo a lungo andare, ha creato un po’ di stanchezza, di infelicità e di frustrazione”. La sorellanza però è stata la cosa più forte ricordando l’infanzia, Paola ha rivelato: “nostra mamma ci vestiva uguali quando eravamo piccole, poi abbiamo avuto un distacco, alle superiori, in cui ci siamo vestite in modo diverso. Io andavo al liceo, Chiara alla scuola d’arte, ci muovevamo ognuna per conto proprio, poi quando abbiamo ricominciato a cantare insieme con Max [Pezzali nda] ci vestivamo identiche per ragioni anche sceniche: era bello il duo di coriste vestite uguali. Eccoci lì, nel ’95 in tour con gli 883 tornate uguali come da piccole”.

Chiara Iezzi di Paola e Chiara: da Sanremo al ruolo in Mare Fuori/ Le foto inedite...

Infine parlando del loro rapporto hanno detto: “siamo cresciute insieme, nostra madre ci ha avute molto giovane e il suo sogno era quello di crescerci esattamente nello stesso modo per far sì che nessuna di noi soffrisse per qualche forma di disparità. Siamo famiglia, e questa cosa è rimasta invariata sempre. È davvero inevitabile, credo si comprenda solo avendo a propria volta una sorella”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA