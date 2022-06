Tim Summer Hits 2022, cantanti e pagelle/ Gigi D’Alessio sorprende con un medley!

Tim Summer Hits ai nastri di partenza con Alessandra Amoroso

Il Tim Summer Hits ha il via su Rai Due sotto la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu nella prima serata del 30 giugno 2022, live da Piazza del Popolo a Roma. L’evento estivo musicale apre con la prima tra gli ospiti della set-list, Alessandra Amoroso, che presenta al pubblico il nuovo singolo in duetto con DB Boulevard – Camera 209. Un pezzo dance-pop che mette in risalto la voce particolarmente riconoscibile dell’ex Amici (voto 8). A seguire è la volta di Tommaso Paradiso, che prosegue la carriera da solista, e al Tim Summer Hits il cantante ex Thegiornalisti presenta il nuovo singolo per l’estate Piove in discoteca e nella piazza capitolina è un tripudio di emozioni per il pubblico accorso sotto il palco e i telespettatori, che attivandosi via social destinano messaggi di elogio per il cantautore pop. Voto: 8. Nella set-list dell’evento poi si esibisce Elisa con il nuovo singolo Litoranea, il nuovo singolo dell’ex coach di Amici di Maria De Filippi rilasciato con Matilda De Angelis, che fa ballare tutti gli spettatori presentatisi al live event. L’occasione musicale diventa però anche motivo di riflessione con Elisa, che quindi lancia messaggi di eco-sostenibilità per la salvaguardia dell’ambiente, invitando in particolare tutti a supportare l’agricoltura autoctona consumando ad esempio frutta e verdura acquistate al mercato più vicino e al sostegno del progetto Music for the planet di Music Innovation Hub, AWorld, Legambiente ed Elisa. (Voto: 9, in primis per l’impegno di rilievo ambientale).

Gigi D'Alessio, bambina in coma si risveglia con la sua voce/ Accade dopo un incidente

Poi si passa a Marco Mengoni, che sul palco dell’evento canta il nuovo singolo No stress e incanta il pubblico presente in piazza a Roma così come i telespettatori. E in rete c’è chi scommette che il nuovo singolo del cantante possa rivelarsi il tormentone dell’estate 2022. (Voto 10, lui è un animale da palco). Marracash presenta il nuovo singolo dal titolo Crazy love e il pubblico regala al “king of rap” un tripudio di cori da stadio (voto: 9), dopo il triplo disco di platino che il rapper ha raggiunto con il nuovo album Noi, loro e gli altri. Poi è la volta della sexy fiamma storica del rapper, Elodie, che sul palco infiamma il live show con un look audace: il perizoma e le lunghe trecce di capelli nero corvino sono i must della mise dell’ex Amici, con cui Elodie presenta il nuovo singolo dal titolo Tribale, che si candida tra le altre come il tormentone dell’estate 2022. (Voto: 8). Fabri Fibra canta invece il suo nuovo singolo dal titolo Stelle e il suo ritorno sul palco può dirsi uno dei più attesi dal pubblico del Tim summer hits, tra i vari ritorni in scena dopo l’insorgenza della pandemia di Coronavirus. Voto: 8. Il palco capitolino acquista poi un sound international con il medley di Michael Bublé, che tra gli altri pezzi esibiti intona la seducente Sway. (Voto: 9, la voce del crooner è l’ottava meraviglia del mondo).

Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo sembra non averlo dimenticato ma lui.../ Nuova vita con Denise Esposito

Tra gli ex Amici al Tim Summer Hits, Luigi Strangis

I pinguini tattici nucleari presentano sul palco il nuovo singolo dal titolo Giovani wannabe, che al Tim Summer Hits viene consacrato come un nuovo traguardo per la band: il brano è il secondo più ascoltato dai maturandi, dopo Notte prima degli esami. (Voto: 7 e mezzo). Si passa a Gigi D’Alessio: il cantautore pop di Napoli e di fama internazionale delizia il pubblico in piazza e quello a casa con un medley di successi, tra cui Quanti amori, e il successo all’evento è garantito per il padre di Luca D’Alessio AKA LDA di Amici 21 di Maria De Filippi, tanto che gli spettatori diventano un tripudio di cori da stadio per il cantante e i telespettatori attivi via social elogiano D’Alessio senior. Irama canta due singoli, l’ultimo PamPamPamPamPamPamPamPam e 5 gocce, entrambe delle up-tempo, con cui l’ex Amici è riuscito a scatenare i balli sfrenati del pubblico spettante al live show. (voto 8). Poi anche Umberto Tozzi presenta un medley di canzoni, ovvero Ti amo e Stella stai, scatenando i cori dei presenti all’evento, del tutto sorpresi dalla magia dell’esibizione dell’artista veterano della musica italiano. (Voto 8).

Denise Esposito, fidanzata di Gigi D'Alessio/ Il rapporto con LDA, quel gesto che...

“Hula-Hoop” viene invece presentata dal duo composto da Noemi e Carl Brave e per la cantante dalla fulva chioma è tempo di un ritorno all’attività musicale sul palco dopo l’insorgenza della pandemia, in grande stile, visto il successo della sua presenza al Tim summer hits, anche se ci si sarebbe auspicata una canzone estiva registrata in solitaria da una numero 1 come Noemi. (voto 7 e mezzo). Nonostante l’ultimo posto conseguito a Sanremo 2022 e al Tim summer hits Tanani segna un importante successo in termini di consensi da parte del pubblico per Baby Goddamn.ì (voto 7). Il penultimo ad esibirsi è il vincitore di Amici 21 di Maria De Filippi, Luigi Strangis, che esegue il nuovo singolo Tienimi stanotte, che scatena i cori del pubblico in piazza e i messaggi di sostegno via social dei fan, per un momento tv che non ha nulla da invidiare in termini di successo e attenzione mediatici al talent di Maria De Filippi (Voto 9). A chiudere la line-up dell’evento, regalando atmosfere hot, è il re del reggaeton, Fred De Palma con il nuovo singolo estivo Extasi, che vuole essere un invito a consumare un amore senza alcuna reticenza, nel perfetto stile De Palma (Voto 8 e mezzo).













© RIPRODUZIONE RISERVATA