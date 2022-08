Tim Summer Hits 2022, in streaming e TV: come vedere l’ultima tappa Portopiccolo/ Su Rai 2 e…

Tim Summer Hits 2022: come seguirlo in streaming

Il Tim Summer Hits 2022 è arrivato alla sua sesta tappa. Si tratta dell’ultimo appuntamento dello show musicale di Rai2 che vede alla conduzione Andrea Delogu e Stefano De Martino. Questa volta i due conduttori sono a suggestivo borgo Portopiccolo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina, e sono pronti a presentare sul palco una sfilza artisti del panorama italiano ed internazionale. Uno spettacolo musicale che va in onda su Rai2 ma che è possibile seguire anche in altri modi.

Quali sono i modi per seguire la sesta ed ultima tappa del Tim Summer Hits 2022? È possibile seguire la tappa di Portopiccolo su Rai 2 a partire dalle 21.20 circa ma anche in streaming sul sito di Raiplay. Proprio qui è però possibile rivedere la puntata di oggi, 4 agosto 2022, a partire da domani (così come è possibile rivedere quelle precedenti, già presenti sulla piattaforma).

Tim Summer Hits 2022: come seguirlo in radio

Non sono però gli unici modi per seguire lo show musicale. Ricordiamo, infatti, che è possibile seguire la tappa di Portopiccolo, ultima del Tim Summer Hits 2022, su RAI Radio 2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e su Radio Italia, le radio ufficiali dello spettacolo musicale di Rai2. Proprio dalle radio arriveranno anche retroscena e dietro le quinte della manifestazione musicale. Entrambe le radio citate trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. TIM Summer Hits sarà disponibile inoltre in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

