Tim Summer Hits, Bresh raccoglie un cellulare lanciato sul palco/ “Un pazzo, o una pazza”

Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento con Tim Summer Hits, l’evento musicale dell’estate di Rai2 condotto quest’anno da Andrea Delogu e Nek. Tantissimi gli artisti e i grandi cantanti della musica italiana che si sono avvicendati sul palco, per proporre al pubblico in Piazza del Popolo a Roma i loro tormentoni per l’estate. Numerosissimi anche i fan che si sono radunati in piazza e che, anche con fare eccessivo, hanno manifestato tutto il proprio amore per gli ospiti che si sono esibiti sul palco.

Un fuoriprogramma, in particolare, è avvenuto durante l’esibizione di Bresh. Il cantante e rapper genovese, mentre cantava la sua celebre Guasto d’amore dedicata alla sua sconfinata passione per il Genoa, ha visto piombare sul palco un cellulare lanciato inaspettatamente dalla folla presente davanti a lui. Subito dopo aver cantato, prima dei ringraziamenti, ha poi raccolto da terra il cellulare e ha esclamato: “Grazie Roma, e soprattutto grazie a chi ha lanciato il telefono“.

Bresh e il fuori programma: il commento alla fine dell’esibizione

Lo stupore per l’episodio inaspettato è comparso anche negli occhi di Andrea Delogu e Nek, mentre raggiungevano Bresh sul palco al termine della sua esibizione. “Hanno lanciato il telefono proprio! Assistenza scusa“, esclama Nek, mentre il giovane artista si sporge verso la sicurezza, che ha successivamente riconsegnato il cellulare al legittimo proprietario in piazza. “Ma Bresh, l’hanno lanciato sul palco?“, si è chiesta la Delogu sconvolta. “Sì, un pazzo, o una pazza“, ha risposto ironicamente il giovane artista.

“Che grande cover che hai” il commento della conduttrice in riferimento al cellulare del fan ignoto. Alla fine, dopo che Nek si è accertato che il cellulare fosse arrivato senza problemi al destinatario, i conduttori hanno proseguito con una breve intervista a Bresh, prima di proseguire con la serata all’insegna della musica.

Lo spettatore che ha lanciato il cellulare sul palco durante l'esibizione di Bresh è sicuramente qui tra noi, su Twitter. Si faccia vivo#TimSummerHits













