Timetrip: Avventura nell’era vichinga/ Su Italia 1 il film di Mogens Hagedorn

Timetrip: Avventura nell’era vichinga, il film su Italia 1

Oggi pomeriggio, domenica 25 settembre, alle 16.25 su Italia sarà trasmesso “Timetrip – Avventura nell’era vichinga”, un film d’avventura prodotto nel 2009 e diretto da Mogens Hagedorn. Nel cast figurano attori di spicco come Jakob Cadergren, Clara Bahamondes e Puk Sharbau. La pellicola racconta le vicende dei fratelli Valdemar e Sille che incontrano un fisico di nome Benedict, che spinge Valdemar a testare la macchina del tempo che ha inventato.

Improvvisamente, Valdemar si ritrova nell’anno 963, l’era dei Vichinghi in Danimarca. Ma vediamo la trama nel dettaglio.

Timetrip: Avventura nell’era vichinga, la trama del film

I protagonisti del film “Timetrip: Avventura nell’era vichinga” sono i fratelli Sille e Valdemar. Le loro vite sono destinate a cambiare per via di un incontro imprevisto. Benedict, uno scienziato, li convince a provare un’innovativa macchina del tempo da lui stesso realizzata. Nonostante le resistenze e gli scetticismi iniziali, sia Sille che Valdemar accettano la proposta, incuriositi dal possibile esito dell’esperienza. Appena utilizzato il dispositivo, i due vengono catapultati in una dimensione con un’ambientazione del tutto diversa da quella del presente. I ragazzi si ritrovano infatti in Danimarca ai tempi della dominazione vichinga. Precisamente nel 963. Dopo poco però incontrano Benedict che ha ottenuto la vita eterna grazie all’incantesimo di una strega. L’uomo cerca proprio nei due ragazzi la risoluzione al problema, mandandoli indietro nel tempo per spezzare definitivamente il triste sortilegio.

