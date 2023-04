Tina Anselmi – Una vita per la democrazia/ Storia vera: su Rai1 le gesta del primo ministro donna italiano

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: anticipazioni del film su Rai1

Questa sera 25 aprile, in prima serata su Rai 1, va in onda Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, film tv di Luciano Manuzzi con Sarah Felberbaum nei panni della protagonista. Il film è basato sui libri biografici di Anna Vinci, ed è prodotto da Rai Fiction e BB Film Tv di Angelo Barbagallo.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia è un film biografico dedicato dedicato all’omonimo primo ministro donna della Repubblica italiana, nonché ex partigiana, attenta alle pari opportunità, alla condizione femminile in Italia, alle questioni riguardanti il lavoro e la salute pubblica. Nel film Sarah Felberbaum ridà vita alla storia di Tina da quando lei ha solo 16 anni e diventa partigiana. Ne ripercorre dunque le tappe principali della sua vita, alternando tra azione politica, sentimenti e vita personale.

Chi è Tina Anselmi? La storia vera del primo ministro donna italiano

Ma chi è stata Tina Anselmi e perché la sua figura è così importante? Partiamo col dire che è stata la prima donna a diventare ministro in Italia. Un obiettivo che la Anselmi si era posta sin da giovanissima. Nata a Castelfranco Veneto nel 1927, all’età di 17 anni assiste a qualcosa di terribile che le cambia la vita: l’impiccagione di decine di prigionieri catturati durante un rastrellamento da parte dei nazifascisti. Quella drammatica immagine fu lo sprone che la portò a decidere di prendere parte attiva alla Resistenza.

Così Tina Anselmi inizia a lavorare come staffetta della brigata Cesare Battisti, il tutto senza dirlo alla sua famiglia. Camuffa dunque la sua identità con un nome fittizio, Gabriella, e si dà anima e corpo alla causa. Dopo la guerra si laurea poi in Lettere a Milano e inizia ad insegnare; segue l’attività sindacale e l’entrata in Parlamento, nel 1968.

Tina Anselmi, dal lavoro in politica alla morte

Il 29 luglio 1976, Tina Anselmi diventa Ministro del Lavoro, è la prima nella storia d’Italia. Qualche tempo dopo diventerà Ministra della salute, poi ancora sarà chiamata a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli.

In una sua dichiarazione, ricordata da Vanity Fair, Tina Anselmi disse: “Quando le donne si sono impegnate nelle battaglie le vittorie sono state vittorie per tutta la società. La politica che vede le donne in prima linea è politica d’inclusione, di rispetto delle diversità, di pace» è una delle sue frasi più note. La politica che vede le donne in prima linea è politica d’inclusione, di rispetto delle diversità, di pace”. La Anselmi morì il 1 novembre del 2016 nella sua Castelfranco Veneto.











