Tina Cipollari, arriva il corteggiatore Ivan/ Ha il via Uomini e donne vip?

Uomini e donne, le registrazioni TV dell’11 febbraio 2023 vedono Tina Cipollari corteggiata da Ivan e…

Le nuove anticipazioni TV potrebbero fare da preludio al possibile via di Uomini e donne vip, con Tina Cipollari tronista vamp e Ivan suo primo corteggiatore alla corte dei sentimenti. Relativamente agli spoiler forniti da Uomini e donne classico e over, della puntata di Uomini e donne registratasi l’11 febbraio 2023, si rileva che, tornata al centro studio, l’opinionista TV Tina Cipollari scopre di piacere ad un cavaliere entrato da poco a far parte nel parterre del trono over.

TINA CIPOLLARI SI DICHIARA A CLAUDIO A UOMINI E DONNE/ "Sono single, se vuoi uscire…"

“Uno del parterre degli over, Ivan, è uscito

con Desdemona -fanno sapere in particolare le anticipazioni TV -, poi però ha dichiarato che ha un interesse per Tina, viene dalla Svizzera”. Insomma, a quanto pare, la nuova puntata registratasi per la quota trono over, potrebbe dare il via ad una nuova edizione del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ossia quella nella configurazione Uomini e donne vip, una formula peraltro molto richiesta dai telespettatori delle reti Mediaset. Così come emerge nella grande richiesta popolare che si evince tra gli annessi commenti social. Proprio la vamp veterana della TV, Tina Cipollari, potrebbe dare il via allo spin-off di Uomini e donne dedicato ai vip, complice la dichiarazione di interesse del corteggiatore Ivan, che giunto alla corte di Maria De Filippi ora non nasconde di nutrire un interesse verso la vamp di Canale 5.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne, perchè?/ Indisposizione fisica o impegni...

Habemus un nuovo triangolo al dating show di Canale 5?

Nell’attesa di scoprire se la formula vip del dating show possa confermare, a grande richiesta, il suo inizio, intanto un nuovo triangolo televisivo con protagonisti Ivan e Desdemona insieme a Tina Cipollari, a Uomini e donne, avrebbe inizio.

“Tina ha ballato insieme a lui”, aggiungono le ultime anticipazioni TV del dating show di Canale 5, dopo che tra gli over Ivan ha registrato un’uscita con Desdemona.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Tina Cipollari affonda Biagio Di Maro/ "Ma quanto sei squallido!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA