Tina Cipollari assente a Uomini e Donne, perchè?/ Indisposizione fisica o impegni…

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne. Da lunedì 16 gennaio, la bionda opinionista non è presente nello studio del dating show di canale 5. A commentare le vicende sentimentali dei tronisti, delle dame e dei cavalieri c’è solo Gianni Sperti. Tina, infatti, è assente e senza di lei, le discussioni in studio sono diminuite, ma qual è il motivo dell’assenza della Cipollari a Uomini e Donne? Nessun commento da parte di Maria De Filippi o Gianni Sperti che non hanno commentato l’assenza di Tina.

La stessa Cipollari, sui social, non ha pubblicato nessun post che sveli i motivi della sua défaillance. Nonostante il riserbo e il silenzio sull’assenza di Tina, sul web, sono diverse le ipotesi sui motivi dell’assenza in studio della bionda opinionista.

I presunti motivi dell’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Sul web, sono diverse le ipotesi sulle cause dell’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Qualcuno ipotizza che Tina abbia avuto un’indisposizione fisica mentre qualcun altro pensa ad un impegno familiare. Le puntate trasmessa dal 16 gennaio sono state registrate subito dopo Natale e prima di Capodanno. L’assenza di Tina in studio, dunque, sarà dovuta ad una vacanza natalizia?

In attesa di scoprire i reali motivi dell’assenza di Tina in studio, il pubblico si augura di rivedere il prima possibile in studio la bionda opinionista che, con la sua schiettezza, riesce ad animare molto lo studio dando vita, in alcune occasioni, anche a litigi abbastanza infuocati.

