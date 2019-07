Tina Cipollari cambia look/ Video, da Federico Fashion Style dopo Uomini e Donne

La pausa estiva per Tina Cipollari è ormai cominciata da un po’. Uomini e Donne è in ferie da circa un mese e la bionda e prorompente opinionista – dopo essere stata al centro del gossip per le dichiarazioni sull’ex marito Kikò Nalli e la sua nuova fidanzata Ambra Lombardo – ha deciso di dedicarsi a se stessa, cominciando dal look. Nelle ultime ore, molti fan si sono incuriositi di fronte ad alcuni scatti postati da Federico Fashion Style, il noto parrucchiere delle celebrità che ha un programma tutto suo su Real Time. La Cipollari è nel suo salone e sta per fare qualcosa di importante ai capelli. “Restate collegati, tra poco il risultato… CURIOSI?” scrive Federico Lauri, vero nome del noto hairstylist, prima di pubblicare il video con il nuovo look della Cipollari.

TINA CIPOLLARI CAMBIA LOOK DOPO UOMINI E DONNE

Ed ecco che poche ore dopo, una nuova Tina Cipollari appare in video. Capelli biondissimi ma più lunghi, pettinati in onde morbide quelli che l’opinionista di Uomini e Donne sfoggia e Federico Fashion Style mostra con fierezza. La Cipollari ha infatti deciso di applicare delle extension per cambiare il look in vista di un’estate di fuoco ma, soprattutto, di amore Continua infatti a gonfie vele la storia con Vincenzo Ferrara. Ultimamente i due piccioncini sono stati avvistati insieme a cena e non sono mancati baci. Per Tina è infatti un periodo davvero fortunato e, più che per il lavoro, proprio per l’amore. E adesso il cambio look va ad incorniciare il tutto, un cambiamento molto apprezzato anche dai suoi fan.





