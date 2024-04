Tina Cipollari, chi sono i genitori/ “Sono nata in una famiglia modesta, i miei erano contadini”

Tina Cipollari e il difficile rapporto con i genitori

Tina Cipollari sarà ospite nello studio di Verissimo, durante la puntata di oggi. Nota per essere la storica opinionista di Uomini e Donne, è da sempre apprezzata dal pubblico per la sua schiettezza e simpatia. Dietro al personaggio televisivo, però, si nasconde una storia personale molto difficile. Tutto inizia dall’infanzia e dal complesso rapporto con i genitori.

“Sono nata in una famiglia modesta, i miei genitori erano due contadini, quindi lavoravano tutto il giorno. È stata una vita molto faticosa e dura per loro. Mia madre era fortissima, riusciva ad occuparsi di quattro figli e lavorare, ma non riusciva ad essere felice” raccontava l’opinionista proprio a Verissimo. Ad aiutare Cipollari anche la fede: “Mi ha aiutata tantissimo. Non avendo un grande dialogo con i miei genitori, spesso parlavo con Dio. La fede per me è stata ed è molto importante“.

Tina Cipollari e il dolore per la morte del padre

Tina Cipollari ha sempre avuto un rapporto piuttosto travagliato con i genitori, ma li ama più di ogni altra cosa. Nel 2016, purtroppo, l’opinionista di Uomini e Donne ha persona il padre morto in seguito ad una malattia: “Devo dire che è stato un grande papà e lo amo sempre anche se non c’è più. Perderlo è stato un momento triste della mia vita, anche se è arrivato a quasi 100 anni per me è stato comunque eccezionale. Era così, un po’ scontroso ma con un grande cuore. Devo dire che io l’ho amato molto di più quando è diventato così adulto” rivelava a Verissimo.

Cipollari parlava poi del periodo della malattia del papà: “Sono stata un po’ la sua infermiera, lui a un certo punto non mi riconosceva più. Mi chiamava Angela l’infermiera. Nonostante stesse molto male aveva la mia stessa ironia e il mio stesso carattere. Lui era molto orgoglioso, mi ha seguito per anni agli inizi… E’ stato uno dei miei primi fan“.











