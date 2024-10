Uomini e Donne anticipazioni, riassunto puntata di ieri: dove eravamo rimasti?

Grandi emozioni nello studio di Uomini e Donne in questa edizione 2024-2025 che sta facendo sognare tutti i fan del programma di Maria De Filippi. Come al solito pronti a giudicare i membri del parterre troviamo la mitica Tina Cipollari e Gianni Sperti, che nemmeno quest’anno risparmiano le loro aspre critiche. Prima di passare a scoprire le anticipazioni di Uomini e Donne di venerdì 11 ottobre 2024, andiamo a fare un riassunto della puntata precedente. La puntata si è aperta ancora una volta con Mario Cusitore e il suo parterre di donne.

Tra loro Margherita, che ha raccontato la serata passata insieme al bel partenopeo. Si è passati poi ad un litigio con Morena, che ha fatto una scenata di gelosia a Cusitore e infine a Maura, con la quale il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente. Di seguito abbiamo visto Michele, tronista che ha baciato appassionatamente Veronica, e infine colpo di scena: Valerio (corteggiatore di Gemma) è tornato di nuovo in studio. Ormai è la terza volta che il cavaliere si ripresenta, e dopo lo schiaffo ricevuto dalla Galgani, ha deciso di chiedere scusa per il suo comportamento.

Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 11 ottobre 2024: Mario confessa di essere stato a “letto” con Morena

Siamo giunti alla puntata più attesa di questa edizione di Uomini e Donne, quella in cui Mario Cusitore confessa davanti a tutti di essere stato con Morena. I due a quanto pare avrebbero passato una notte bollente in auto fuori da una discoteca. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di venerdì 11 ottobre 2024, Mario Cusitore rivelerà i dettagli hot sulla serata passata con la dama, scandalizzando tutto lo studio. A quanto pare Armando Incarnato non sarà presente durante la puntata per la gioia del radiofonico con il quale ha litigato ferocemente diverse volte.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne rivelano poi che Morena ha avuto una brutta reazione dopo la rivelazione di Mario Cusitore. E come biasimarla? La dama si è ritrovata protagonista di un siparietto hot di cui non si aspettava il racconto. Morena, infatti, non voleva svelare quanto accaduto sulla Smart per via della privacy. Riguardo al Trono Over si passerà poi alla sfilata, e Diego si aggiudicherà la tanto agognata vittoria. Non mancheranno i litigi e le frecciate alle quali parteciperanno anche gli opinionisti lamentandosi dei voti delle donne.

Uomini e Donne anticipazioni trono classico: l’esterna di Martina con Ciro

Voliamo ora al trono classico di Uomini e Donne. Per ora alcuni tronisti sono rimasti un po’ in sordina, specialmente Francesca Sorrentino della quale ancora di parla poco in puntata. Sembra essere una scelta della redazione per aiutarla ad ambientarsi gradualmente data l’ansia che l’ha colpita dall’inizio delle registrazioni. Durante la puntata di venerdì 11 ottobre 2024, vedremo prima di tutto Martina e la sua esterna con Ciro. La tronista racconterà a Maria De Filippi di essersi divertita tantissimo.

Sarà poi il turno di Francesca, che è uscita in esterna con Paolo, il ragazzo che inizialmente aveva eliminato per poi ripensarci e richiamarlo in puntata. Insomma, venerdì 11 ottobre 2024 si prospettano grandi emozioni a Uomini e Donne, che come sempre va in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 fino alle 16.00, appena prima del day-time di Amici. Vi ricordiamo anche che potete recuperare in ogni momento tutte le puntate di Uomini e Donne collegandovi al sito di Mediaset Infinity.