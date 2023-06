Tina Cipollari commenta la crisi tra Federico e Carola dopo Uomini e Donne/ La stoccata social: “Che notizia”

Carola Carpanelli e Federico Nicotera in crisi dopo Uomini e Donne

Cosa sta accadendo tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera dopo Uomini e Donne? Dopo aver lasciato il programma da coppia, i due hanno deciso di andare sin da subito a convivere. Nelle interviste successivamente rilasciate, Carola e Federico si sono detti felici e innamorati, nonostante qualche piccolo battibecco da novelli conviventi. A qualche settimane da queste dichiarazioni ecco però arrivare la notizia che i fan non avrebbero voluto leggere: la coppia è in crisi.

Prima Carola, poi Federico su Instagram hanno postato delle stories inequivocabili, confermando i peggiori sospetti dei fan. “Stiamo attraversando un periodo un po’ così. Un periodo un po’ difficile. – ha fatto sapere l’ex tronista – So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo appunto però è un momento difficile, particolare quindi spero che capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social, ecco o comunque se mi avete visto un po’ strano.”

Crisi tra Carola e Federico di Uomini e Donne: Tina Cipollari lancia la stoccata su Instagram

Parole, quelle di Federico Nicotera, che hanno scatenato sul web molteplici reazioni, e non solo da parte dei fan della coppia. Tra i vari commenti social alla notizia della crisi tra Carola e Federico spicca infatti quello di Tina Cipollari. Sotto a un post pubblicato da una fanpage di Maria De Filippi in cui si annuncia la crisi della coppia, si leggono infatti le parole cariche di sarcasmo dell’opinionista: “Ma davvero! Non me l’aspettavo! Che notizia!”

