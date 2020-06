Tina Cipollari “Con mio figlio Mattias Nalli ho sbagliato”/ “Ero apprensiva e..”

Tina Cipollari confessa i peccati che sono tipici di tutte le mamme soprattutto alle prese con il primo figlio. In particolare, la bella e combattiva opinionista di Uomini e donne, attualmente in pausa per il periodo estivo ma pronta a tornare a settembre al suo posto, si è raccontata alle pagine del settimanale Mio alzando il velo sulla sua parte intima, quella legata alla famiglia di cui da sempre è gelosa e che ha tenuto sempre al sicuro. In molti hanno seguito Tina Cipollari e la sua storia con Kikò Nalli ma anche le scaramucce che sono arrivate spesso perché la vamp era ossessivamente legata ai figli a discapito del marito. Tina Cipollari ha sempre confermato alcuni aspetti della sua vita da mamma ma ne ha smentito altri ma alla fine la sua relazione con il marito si è conclusa e lei adesso ammette i suoi errori anche con il figlio Mattias Nalli.

TINA CIPOLLARI AMMETTE GLI ERRORI CON IL FIGLIO MATTIAS NALLI

In particolare, Tina Cipollari ha rivelato: “Sono stata molto apprensiva quando era più piccolo, mentre oggi lo sono decisamente meno. Quando è nato lui per me era tutto nuovo, non sapevo bene come fare e probabilmente ho commesso qualche errore”. Nello stesso settimanale proprio il figlio Mattias Nalli, pronto a lanciarsi nel mondo del trap, ha parlato della sua vita e del suo rapporto con quello che è la sua grande passione: “La musica è sempre stata una mia grande passione. Mi piacerebbe arrivare al cuore delle persone e portare messaggi positivi” e riguardo al suo esordio rivela: “E’ andata bene e sono molto orgoglioso dei risultati che abbiamo raggiunto”. Il comportamento di Tina ha dato i suoi frutti?



