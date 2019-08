Tina Cipollari e Kikò Nalli/ Il figlio Mattias diventa trapper: “Universo” la sua hit

Mattias Nalli, nonostante la giovanissima età ha già le idee chiare. Per questo motivo, il figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli, ha debuttato come trapper, pubblicando il primo singolo dal titolo “Universo”. Con il nome d’arte di Nillas, ha postato la copertina tramite social, per invitare i follower all’ascolto della prima hit. Il giovanissimo inoltre, non ha nemmeno escluso una possibile partecipazione futura a Uomini e Donne, il programma che ha fatto conoscere ed innamorare i suoi genitori. Dopo avere aperto un profilo Instagram nuovo dedicato al suo progetto (Nillas.Official), il giovane Mattias ha raccontato di volere fare tutto da solo, senza l’aiuto dei suoi genitori. Questo è assolutamente lodevole anche perché, avendo entrambi un grande successo, avrebbe potuto “rilassarsi” cercando successo facile, ed invece, questo non è assolutamente accaduto. “Io sono un ragazzo che se vuole una cosa se la prende da solo. Non mi serve l’aiuto di mia madre, di mio padre o di nessuno. Quindi se io una cosa la voglio me la prendo da solo senza l’aiuto di nessuno”, ha specificato.

In merito al suo nuovo progetto musicale, Mattias Nalli ha aggiunto: “A me non piace il fatto che voi mettiate in mezzo i miei genitori perché sapete tutti chi sono, non mi piace che mettiate in mezzo i miei genitori sulla mia carriera musicale. Non mi piace, giornalisti, questa cosa mi fa davvero inca**are, perché i miei genitori in questa cosa non entrano affatto, quindi evitate di pubblicare str*nzate sul web e di farmi fare successo grazie a queste str*nzate. No, ragazzi, io il successo me lo guadagno attraverso la musica, non lo voglio attraverso i miei genitori, vi rimanga in testa questa cosa. Non mi avvicinate a nessun tipo di str*nzata varia”. Mattias, di recente, si era anche espresso sulla nuova compagna di papà Kikò, la bellissima professoressa siciliana Ambra Lombardo. Il 15enne, ha svelato di pensarla diversamente dal fratello minore: “So che mio fratello minore Francesco ha commentato ciò che è successo tra mio padre ed Ambra. Io sono dell’idea che se mio padre è felice, anche io sono felice. Quindi se lui è felice con lei a me non da nessun problema, anzi, sono felice anche io”.





