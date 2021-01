Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite a Uomini e Donne/ “Le nonne rischiano di…”

Gemma Galgani è al settimo cielo per la sua frequentazione con Maurizio Guerci. Al centro dello studio, nella prima puntata di Uomini e Donne del 2021, Gemma racconta la sua nuova notte d’amore vissuta con il cavaliere 50enne. “Mi sento protetta con lui. Poi fa dai gesti molto importanti nei miei confronti. Abbiamo mangiato qualcosa insieme e mi ha dato da mangiare come un uccellino. C’è una grande intesa, una grande complicit. Provo un forte sentimento altrimenti non sarei andata oltre. L’altra sera mi ha detto che gli ero mancata e che era felice di vedermi e abbiamo trascorso la notte insieme”, racconta un’entusiasta Gemma. “Ti ha dato da mangiare come gli uccellini perchè le nonne rischiano di strozzarsi se mangiano dei pezzi grandi”, replica Tina che non crede affatto alla storia d’amore tra la Galgani e Maurizio.

TINA CIPOLLARI ATTACCA GEMMA GALGANI: “A 72 ANNI SI COMPORTA COME UNA 25ENNE”

Gemma Galgani svela i dettagli della sua storia d’amore con Maurizio Guerci scatenando la rabbia di Tina Cipollari. “Ti puoi mettere completi di seta, di pizzo, ma quello che conta è quello che c’è sotto. Ti vesti come una ventenne, ma dai…”, dice Tina. “Oggi ti arriva una sedia addosso”, replica duramente Gemma. Nella discussione tra Gemma e Tina s’intromette Gianni. “Stai dicendo che ad una certa età non deve più credere all’amore?“, chiede Gianni Sperti che si schiera dalla parte di Gemma. “Ma chi dice questo? Sto dicendo che è lei che si presenta come una 25enne. A 72 anni arriva qui parlandodi notte d’amore sfavillanti. Ma per favore che ti reggi in piedi per magia“, sbotta Tina che non tollera l’atteggiamento della Galgani. “Ma la vuoi finire di dire queste cazzate?“, sbotta Gemma, visibilmente adirata.



