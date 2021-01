Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: confronto tra Sophie e Matteo…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 7 GENNAIO

Uomini e Donne, dopo la pausa natalizia, torna in onda oggi, giovedì 7 gennaio, alle 14.45 su canale 5. Cosa accadrà nella prima puntata del dating show di Maria De Filippi del 2021? La puntata che dovrebbe essere trasmessa oggi dovrebbe essere quella registrata lo scorso 18 dicembre. Le anticipazioni in merito sono davvero pochissime e le uniche arrivano dalla pagina Uomini e donne Classico e over. Occhi puntati su Sophie Codegoni, la giovane tronista di Uomini e Donne che, nell’ultima puntata del 2020 si è scontrata con Matteo, accusandolo di prenderla in giro. Matteo, infatti, nelle scorse puntate, ha svelato di non essere pronto ad uscire con Sophie dallo studio scatenando la dura reazione della tronista che si è letteralmente scagliata contro di lui. Nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne dovrebbe esserci il confronto tra Sophie e Matteo con le spiegazioni del corteggiatore sul perchè risponderebbe no di fronte ad un’eventualed ed imminente scelta di Sophie.

GEMMA GALGANI TORNA AL CENTRO DELLO STUDIO?

La puntata di Uomini e Donne del 7 gennaio, nonostante le anticipazioni non svelino nulla al riguardo, potrebbe cominciare comunque con Gemma Galgani.Le registrazioni dello show di Maria De Filippi, infatti, cominciano tutte con le avventure sentimentali della dama di Torino che ha concluso il 2020 con il racconto della notte d’amore con Maurizio. Come svelano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, tra Gemma e Maurizio è tutto finito per volontà del cavaliere cinquantenne, ma cos’è successo per portare Maurizio a chiudere definitivamente la storia? Nlla puntata in onda oggi potrebbero esserci già alcuni indizi su quella che è poi stata la decisione finale di Maurizio. Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe trovare spazio anche Davide Donadei, ancora alle prese con i sentimenti contrastanti che prova nei confronti di Beatrice e di Chiara.



