Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite a Uomini e Conne/ Cristina Tenuta scatena tutto

Cristina Tenuta scatena la lite tra Gianni Sperti e Tina Cipollari

Tra le dame che hanno partecipato alla sfilata femminile di Uomini e Donne trasmessa nella puntata del 24 marzo c’è Cristina Tenuta. Al termine della sfilata, Alessio, uno dei cavalieri del parterre, commenta così: “Ti do 10 per la sfilata, ma zero per quello che hai detto nel filmato. Perchè mi hai bloccato?”, chiede. “Perchè parli di questo ora che c’è la sfilata? Non è rilevante”, replica Cristina provocando la reazione di Tina Cipollari.

“L’hai bloccato? Ma ti rendi conto? Sono otto mesi che sei qua. Mi dici cosa fai là seduta? Non balli con nessuno, non esci con nessuno, non lasci il tuo numero con nessuno e non lo accetti. Il tuo tempo è scaduto“, sbotta la bionda opinionista.

Gianni Sperti difende Cristina e attacca Tina Cipollari

L’attacco di Tina Cipollari a Cristina scatena la reazione di Gianni Sperti che difende la dama del trono over di Uomini e Donne. “Volevo ricordare a Tina che c’è gente che è qui da anni e non ha ancora trovato l’amore e stai contestando Cristina che è qui da qualche mese”, dice Gianni.

“Tu con questa tua difesa rovini proprio il senso del programma“, replica la Cipollari. “Non è giusto che questa ragazza viene accusata di essere finta ogni volta che interrompe una frequentazione”, dice ancora Gianni. “Questa ragazza è colei che sta seduta lì e non esce con nessuno. Non puoi parlare per la simpatia che provi per lei. Devi essere equo perchè non è giusto che la proteggi solo perchè ti sta simpatica”, conclude Tina.

