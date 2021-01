Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Brunilde a Uomini e Donne/ “Sei pensante…”

Lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari, Gianni Sperti e Brunilde Habibi, una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Tutto accade quando Claudia parla con Enzo del loro rapporto. Il cavaliere ammette di essere molto interessato a Claudia scatenando la reazione di Brunilde che avrebbe fatto notare a Claudia come l’interesse di Enzo nei suoi confronti sia nato dopo che lei l’ha rifiutato. Una puntualizzazione che scatena la reazione di Tina Cipollari. “Vi ha frequentate entrambe ed ora preferisce Claudia. Fai finta di non capire e sei di una pesantezza fuori dall’ordinario. Ogni volta fai così con tutti”, sbotta la bionda opinionista. “Se sei la prima a dire che sei libera di fare ciò che vuoi, anche gli altri sono liberi di fare ciò che vogliono”, aggiunge Gianni Sperti.

Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Brunilde

L’atteggiamento di Brunilde Habibi è oggetto di critiche da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si sono scagliati contro la dama, rea di avere un atteggiamento da prima donna. “Sei antipatica, saccente. Non piaci agli uomini che escono con te una sera e poi ti lasciano perchè sei antipatica. Ti metti lì, su quella sedia, con l’atteggiamento della donna di chi è convinta che nessun uomo possa resisterle. Ma chi sei? Tante belle ragazze sono passate in questo studio, tu sei una delle tante“, puntualizza Tina. A schierarsi con Gianni Sperti e la bionda opinionista è anche Armando Incarnato che annuncia di non voler più uscire con lei.



