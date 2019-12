Tina Cipollari e Kikò/ Riavvicinamento in corso? Nalli rompe il silenzio

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono in crisi? Da circa un anno l’opinionista di Uomini e Donne fa coppia fissa con il ristoratore fiorentino che ha un ristorante proprio a Firenze. Il settimanale Vero ha parlato di pausa di riflessione tra i due: “Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione. Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare”. Dopo questa indiscrezione, da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna smentita ma nemmeno una possibile conferma: cosa è realmente accaduto?

Tina Cipollari e Kikò si sono riavvicinati? Parla Nalli

Sempre la rivista diretta da Laura Bozzi, ha parlato anche di un riavvicinamento tra Tina Cipollari e l’ex marito Kikò Nalli, attualmente fidanzato con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del Grande Fratello 16. “A sorpresa negli ultimi giorni sembra farsi sempre più concreta l’ipotesi di un clamoroso riavvicinamento tra Kikò e Tina. Sembra infatti che la Cipollari, durante i giorni di grande paura di Kikò, sia stata davvero molto vicina all’ex marito, regalandogli tutto quel sostegno di cui aveva bisogno”. Nonostante questa indiscrezione, l’hair stylist ha confermato di stare insieme ad Ambra Lombardo. Ecco il suo messaggio su Instagram: “Volevo rassicurare tutte le persone che credono in me e Ambra. Stiamo insieme, siamo sereni e stiamo aspettando le Feste per passare qualche giorno insieme”. Proprio di recente, anche Tina si era espressa sul rapporto tra l’ex marito e la bella professoressa siciliana: “Auguro loro serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA