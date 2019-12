Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati?/ Spunta un indizio social che…

Crisi si o crisi no? Alla fine sembra proprio che Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara non si siano lasciati come il gossip vorrebbe, anzi. Nei giorni scorsi si è parlato molto di questa possibilità visto che alcuni gossip lasciavano intendere che la coppia sia in crisi dopo due anni d’amore e a complicare le cose ci ha pensato il loro silenzio. In particolare, la mancata smentita dei diretti interessati non ha fatto altro che alimentare i pettegolezzi tanto che in molti, soprattutto sul web, ha dato per certo il loro addio e, addirittura, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che dietro tutto questo potesse esserci l’ombra del riavvicinamento dell’opinionista a Kikò Nalli, il suo marito. E oggi? A quanto pare tutto è cambiato per via dello stesso Vincenzo Ferrara che ha messo da parte la sua diffidenza social e l’amore per la sua privacy per mettere tutti a tacere e spazzare via l’ombra dell’addio.

TINA CIPOLLARI E VINCENZO FERRARA SPAZZANO VIA I PETTEGOLEZZI

Nessun lungo discorso, niente battibecchi o sfoghi, per Vincenzo Ferrara è bastato un solo “Love” nel suo ultimo post social per mettere fine al gossip. In particolare, l’imprenditore ha pensato bene di pubblicare una foto in cui appare felice e contento al fianco della Cipollari facendole questa dolce dedica. In questo momento non solo ha fatto un bel gesto per la sua lei ma ha avuto modo di chiarire le cose senza lasciarsi travolgere dalle polemiche e smentendo anche le pagine del settimanale Vero che qualche giorno fa aveva annunciato proprio l’allontanamento tra i due. Che ci sia stata burrasca e adesso sia tornato il sereno? Questo non lo sappiamo, fatto sta che i due sono sorridenti e felici, questo è quanto.

