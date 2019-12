Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano?/ Nozze segrete a marzo e poi…

Uomini e donne è in pausa e cosa c’è di meglio se non parlare dei suoi protagonisti, Tina Cipollari compresa. L’opinionista del programma di Maria De Filippi è sempre al centro del gossip e proprio in questi giorni si è parlato di lei e di una presunta crisi con il compagno Vincenzo Ferrara, crisi poi smentita proprio da quest’ultimo sui social. Certamente non si è trattato di un comunicato o di una smentita “ufficiale” ma l’imprenditore ha voluto chiarire le cose a modo suo postando una foto al fianco della sua amata con una dolce dedica d’amore spazzando via gossip e voci di rottura e di allontanamento per via di Kikò Nalli e non solo. E adesso? Ancora una volta si parla della coppia e questa volta è il settimanale Nuovo a farlo e non per via di una presunta crisi ma, addirittura, per le presunte nozze in arrivo per la coppia.

TINA CIPOLLARI E VINCENZO FERRARA SI SPOSANO?

Secondo il settimanale, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposeranno molto presto, addirittura a marzo, con delle nozze segrete che proprio l’opinionista sta organizzando in queste settimane di festa. Secondo fonti vicine alla coppia le nozze si terranno in primavera alla presenza di parenti e amici ma, soprattutto, di Maria De Filippi che avrebbe dato addirittura la sua benedizione alla sua pupilla. Adesso rimane da capire se anche Kikò Nalli abbia avuto modo e tempo di benedire la coppia e concedere alla moglie la possibilità di rifarsi una vita e questa volta in modo ufficiale. Lo scopriremo solo alla prossima conferma o alla prossima smentita, questo è certo. Il resto è solo gossip…

