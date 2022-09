Tina Cipollari, lite con Davide a Uomini e Donne/ “Esci da qui”. Poi con Claudio…

Tina Cipollari star a Uomini e Donne

Uomini e Donne torna in onda con la nuova stagione e Tina Cipollari si conferma la protagonista indiscussa della trasmissione. Dopo il primo battibecco con Gemma Galgani, la bionda opinionista non risparmia nessuno. Tina, infatti, punta il dito in primis contro Davide che è stato al centro di un duro scontro con Laura e Catia e che annuncia di aver cominciato una frequentazione con Sara. “O in compagnia o da solo qui oggi esce perchè se hai scambiato questo studio come il circolo in cui vai a rimorchiare ogni giorno una donna diversa non hai capito niente. Oggi, o vuoi Sara o non la vuoi, tu esci da qui“, sbotta Tina.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE/ "La più corn*ta d'Europa..."

Tina, poi, mette nuovamente nel mirino anche Pinuccia. Quest’ultima è tornata in trasmissione insieme ad Alessandro raccontando le emozioni vissute al concerto di Vasco Rossi. L’atteggiamento di Pinuccia, però, scatena la reazione di Tina.

Tina Cipollari contro Claudio

Dopo aver discusso con Davide, Tina Cipollari discute anche con Claudio, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che afferma di aver avuto storia con donne più grandi. “A 38 anni è abituato ad uscire con donne più grandi? Fammi capire, chi ti piace di loro”, chiede Tina. “Non devo dirlo a te”, risponde Claudio che scatena la rabbia di Tina.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore/ Tina Cipollari al veleno: "Chiamate il medico!"

“A chi lo devi dire?”, chiede ancora Tina. “Sono un tipo riservato, non sono abituato a questo“, aggiunge ancora il nuovo cavaliere. “Sei un tipo riservato è vieni in un programma televisivo?”, aggiunge ancora la bionda opinionista mentre Gianni Sperti e Maria De Filippi lo difendono. “Tu mi stai giudicando e mi stai dando una cattiva pubblicità”, puntualizza Claudio. “Non ti sto giudicando, mi sto meravigliando”, si difende Tina.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Chirurgo in ferie..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA