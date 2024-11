Tina Cipollari contro Vincenzo a Uomini e Donne

Scontro di fuoco a Uomini e donne, nel corso della puntata del 14 novembre 2024, tra Tina Cipollari e Vincenzo. Tutto è nato quando il cavaliere si è accomodato al centro dello studio con Ilaria, la dama a cui ha deciso di concedere l’esclusiva. Entrambi, però, decidono di non lasciare ancora il programma e la decisione scatena la rabbia di Tina. “Siete una pseudo-coppia“, sbotta la bionda opinionista. Dopo un ballo, Tina ha notato che Vincenzo e Ilaria hanno parlato e chiede di conoscere il contenuto della conversazione. “Ci siamo chiariti sul messaggio” – spiega Ilaria e Barbara aggiungere – “Ilaria, però, non vuole chiedermi il messaggio che Vincenzo ha spedito a me…”.

Chi è William Marino?/ Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha colpito anche Tina Cipollari

Il pubblico rumoreggia e Maria De Filippi chiede a Barbara di svelare il contenuto del messaggio. “Prendi questo messaggio e fallo leggere a tutti!”, sbotta Vincenzo, stanco della situazione e di mezze verità

Tina Cipollari sbotta: cosa ha detto a Vincenzo a Uomini e Donne

Nella conversazione tra Ilaria, Vincenzo e Barbara interviene anche Morena che ribadisce di aver ricevuto un messaggio da Vincenzo che le faceva i complimenti. “Volevo ballare con te per scusarmi del fatto che non sono uscito più con te. Scusate se sono gentile…”, si difende il cavaliere il cui atteggiamento, però, scatena la dura reazione di Tina Cipollari che si scaglia contro Vincenzo.

Giuseppe, chi è il nuovo corteggiatore di Sabrina a Uomini e Donne/ Tina furiosa con lui: "Fai beneficienza?"

“Sei senza cervello, mi stai su quel posto da parecchio”, sbotta l’opinionista. “Se sei in cerca di avventure, fallo fuori da questo studio!”, aggiunge l’opinionista. “Vincenzo, la tua è una finta esclusiva”, aggiunge Gianni Sperti. Di fronte, poi, alla scelta di Ilaria, di non conoscere un signore giunto in studio solo per lei, Tina sbotta: “Li voglio fuori da questo studio”. “Accompagnalo fuori, che devo fare…”, interviene Maria De Filippi mentre Tina e Gianni continuano a non essere convinti di Vincenzo e Ilaria.